Психологи из Нью-Йоркского университета выяснили, что поведение нарциссов обусловлено неуверенностью в себе, а не высокой самооценкой.

Нарциссизм и низкая самооценка

Долгое время было неясно, почему нарциссы ведут себя именно так, например занимаясь самовосхвалением, поскольку на самом деле это заставляет других думать о них хуже. Новая работа показывает, что нарциссы не самовлюбленные, а, скорее, не уверенные в себе и таким образом справляются со своей закомплексованностью.

Также по теме: Эмоциональное выгорание на карантине: как распознать

Психологи исследовали нарциссическое расстройство личности (НРЛ), которое характеризуется чувством превосходства над другими и уверенностью в собственной уникальности. НРЛ делится на два подтипа: уязвимый (скрытый) и грандиозный (явный) нарциссизм. С нарциссизмом также тесно связана психопатия, которая выражается в чрезмерной самовлюбленности и завышенной самооценке. В своей работе ученые пытались понять, как соотносятся эти два отклонения.

Как происходило исследование

Для этого они создали специальную шкалу измерения, которая позволила определить уровень социальной желательности ("Независимо от того, с кем я разговариваю, я хороший слушатель"), самооценки ("В целом я доволен собой") и психопатии ("Я не чувствую угрызений совести"). Опрос, состоящий из перечня утверждений, прошли 300 добровольцев, 60% из которых – женщины. Средний возраст составил 20 лет.

Это позволило ученым зафиксировать тенденции к самовосхвалению, обусловленные неуверенностью в себе, получившие название FLEX. Они состоят из четырех компонентов: создание определенного впечатления ("Я, вероятно, буду хвастаться, если у меня будет шанс"), потребность в социальной валидации ("Важно, чтобы меня видели на важных мероприятиях"), самовосхваление ("У меня изысканный вкус ") и социальное доминирование ("Мне нравится знать больше, чем другие люди").

Проанализировав результаты опроса, ученые обнаружили высокую корреляцию между FLEX и нарциссизмом, но не психопатией. Например, потребность в социальной валидации коррелировала с тенденцией к перформативному самовосхвалению (характеристика уязвимого нарциссизма). Наоборот, характеристики психопатии, например повышенный уровень самооценки, показали низкий уровень корреляции с уязвимым нарциссизмом.

Эти данные свидетельствуют о том, что самовлюбленные люди не уверены в себе и чаще всего имеют характеристики скрытых нарциссов, тогда как явный нарциссизм скорее является проявлением психопатии.