Почему не отменят январский локдаун: объяснение Степанова
Несмотря на уменьшение количества больных коронавирусом, усиленный январский локдаун не отменят. После новогодних праздников прогнозируют увеличение заболеваемости.
Почему не отменят локдаун
Помимо увеличения заболеваемости COVID-19, прогнозируют еще и сезонную вспышку гриппа. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, сообщает 24 канал.
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Что касается проведения жесткого карантина с 8 по 24 января, Минздрав не собирается вносить изменения,
– отметил Степанов.
Министр добавил, что крайне важно, чтобы при вспышке гриппа, количество больных коронавирусом было минимально.
Коронавирус в Украине: статистика
- Степанов отметил, что на этой неделе в Украине обнаружили 59 381 случай инфицирования, а на прошлой – 70 327. Министр считает, что это результат карантина.
- Однако чиновник напомнил об уменьшении количества ПЦР-тестов. Он объяснил это увеличением экспресс-тестов на антигены.
- За сутки, 27 декабря, в Украине обнаружили 4 385 больных коронавирусом. Всего с начала пандемии болезнь подхватили 1,03 миллиона украинцев.
- Однако более 665 тысяч человек уже выздоровели. Летальных случаев – 17 849.
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