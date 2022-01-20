Однако тест на антитела к коронавирусу показывает только их наличие или отсутствие, однако не дает возможности оценить потенциальные риски COVID-19. Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

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Поэтому наличие антител не означает, что у человека уже полностью сформирован иммунитет. Вместе с тем, если их совсем не обнаружили в организме, это тоже не значит, что человек совсем не защищен.

Наличие антител не означает, что у человека уже полностью сформирован иммунитет к COVID-19,

– подчеркнул Кузин.

По словам главного санврача, тест на антитела показывает только контакт с вирусом или вакцинацию.

Однако сам факт того, что вы переболели и у вас есть антитела, не гарантирует того, что вы не инфицируетесь снова. Также неизвестно, какое именно количество антител обеспечивает адекватную защиту.

Впрочем, как заметил Кузин, если после болезни вы вакцинируетесь, то это вдвое улучшит ваши шансы не заразиться повторно. Ранее также отмечали, что перенесенный коронавирус не является противопоказанием к вакцинации.

Внимание! Результаты исследований Центров США по контролю над заболеваниями показывают, что у 36% людей, которые переболели коронавирусом, вообще не выработались антитела к болезни. А после вакцинации Pfizer или Moderna антитела вырабатываются у всех привитых, кроме людей с иммунными заболеваниями.

Защищают не только антитела

В то же время антитела – не единственное звено иммунной защиты. Первым делом они не дают вирусу проникнуть в клетку.

Бороться с инфекцией также помогают Т-лимфоциты, или Т-клетки. Они помогают организму быстро обезвредить зараженные вирусом клетки и победить болезнь, а также стимулируют создание антител.

Справка. Результаты тестирования на антитела не являются основанием для формирования сертификата о выздоровлении от COVID-19.

Почему иммунитет от вакцины лучше Иммунитет, который формируется после вакцинации, даст более Иммунитет, который формируется после вакцинации, даст более надежную защиту от коронавируса . Вакцинированные люди имеют меньшие риски инфицироваться и переносят болезнь гораздо легче. Недавние исследования показывают, что люди, которые переболели COVID-19, а затем вакцинировались, могут иметь так называемый гибридный иммунитет , который защищает против большинства, если не всех штаммов COVID-19.

Текст публикации Игоря Кузина:

Наличие антител не означает, что у человека уже полностью сформирован иммунитет к COVID-19. Так же их отсутствие не означает, что человек совсем не защищен, ведь антитела не единственное звено иммунной защиты.

Тест на антитела показывает лишь то, что человек болел COVID-19 или привит против него... в то же время, кроме антител, бороться с инфекцией также помогают и другие агенты. Речь идет о Т-лимфоцитах, или Т-клетках…

К сожалению, сам факт того, что вы переболели и у вас есть антитела, не гарантирует того, что вы не инфицируетесь снова. Впрочем, если после болезни вы вакцинируетесь, то это вдвое улучшит ваши шансы не заразиться повторно. Пока нет научных исследований, которые могли бы точно сказать, что конкретный титр антител защитит человека от повторного инфицирования или риска тяжелого течения. В то же время есть много исследований, которые указывают, что вакцинация защищает от тяжелого течения и смерти вследствие коронавирусной болезни.

Отдельно отмечу, что результаты тестирования на антитела не являются основанием для формирования сертификата о выздоровлении от COVID-19.