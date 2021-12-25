Если не употреблять пищу перед питьем, алкоголь будет слишком быстро всасываться. Поэтому опьянение наступает быстрее, как и его последствия – похмелье и плохое самочувствие.

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Пища становится катализатором для алкоголя и помогает снизить неприятные ощущения после его употребления.

Как происходит всасывание алкоголя Алкогольные напитки, которые мы употребляем, содержат

Органы, имеющие повышенное кровоснабжение, то есть мозг и легкие, скорее переваривают алкоголь, поэтому наступает опьянение. Алкогольные напитки, которые мы употребляем, содержат этиловый спирт , поглощаемый кровеносными сосудами и желудком. Больше алкоголя приходится расщепить тонкому кишечнику, а впоследствии – печени.Органы, имеющие повышенное кровоснабжение, то есть мозг и легкие, скорее переваривают алкоголь, поэтому наступает опьянение.

По исследованию BGSU, 10% всего употребленного алкоголя выходит из организма через пот – именно поэтому после веселого вечера мы можем не очень приятно пахнуть. Когда выпивка попадает в тело, оно автоматически хочет избавиться от вредного вещества – вы чувствуете тепло уже после первых глотков и можете попотеть.

Алкоголь запускает процессы выведения спирта из организма / Фото Unsplash

Остальную часть алкоголя берет на себя печень – фермент алкогольдегидрогеназа, который она имеет, расщепляет крепкие напитки на другие химические вещества. После этого они выводятся из организма с помощью почек – замечали, как после нескольких бокалов хочется в туалет? Это организм быстро лишается излишнего с помощью метаболизма.

Почему нельзя пить на голодный желудок

Скорость всасывания алкоголя зависит от многих факторов. Среди них:

Пол

Возраст

Иммунитет

Восприятие алкоголя

Заболевания

Однако независимо от этих факторов, быстрее всего алкоголь впитывается, когда его выпили натощак. По словам Алекса Патона, врача-консультанта из Оксфордшира, уровень алкоголя в крови достигает пика примерно через 1 час после употребления голодным желудком. Особенно это выражено, когда содержание спирта в алкоголе составляет 20 – 30%.

Крепкие напитки быстрее усваиваются голодным организмом / Фото Unsplash

Также на опьянение влияет тип алкоголя. Газированные напитки – шампанское, сидр или коктейли со сладкой водой повышают усвоение алкоголя в организме.

Еда помогает задерживать всасывание алкоголя – особенно на это влияют углеводы. Уровень алкоголя, употребленного после еды, повышается на четверть медленнее, чем спирт, употребленный натощак.

Сытый организм при расщеплении буквально отвлекается на продукты, которые вы употребили, и замедляет метаболизм, чтобы успеть расщепить все – и алкоголь, и пищу.

Лучше употреблять алкоголь после еды / Фото Unsplash

Воздействие пищи на организм

При недостатке пищи в организме все его силы идут на расщепление алкоголя, что ускоряет негативные последствия веселого времяпрепровождения – похмелье, тошноту и плохое самочувствие. Кроме того, из-за быстрого опьянения также быстро ухудшаются мыслительные способности и координированные движения.

Похмелье, вызванное алкоголем натощак, может длиться дольше обычного – может ухудшиться качество сна, появиться чувствительность к свету и чрезвычайная жажда.

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Как можно заменить пищу перед употреблением крепких напитков

Если нужно увеличить время поглощения организмом алкоголя, лучше все же что-нибудь перекусить. Желательно съесть немного углеводов, например рис. Если нет возможности пообедать до того, можно перекусить уже при употреблении алкоголя.

Употребляйте углеводы перед выпивкой / Фото Unsplash

Если возможности поесть вообще нет, эксперты рекомендуют разбавить свой напиток водой или соком – чтобы безалкогольная жидкость замедляла метаболизм. Это может дать организму время усвоить алкоголь в небольших количествах.