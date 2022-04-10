Почему не стоит сдерживать слезы, если хочется плакать

Во время плача со слезами выделяются гормоны стресса. Но ученые считают, что это не единственное, что дает человеку плач.

Почему плакать полезно

Высвобождающие эмоции – это называется катарсис. Например, когда после ссоры человек чувствует, будто вот-вот взорвется, слезы помогают выплеснуть эмоции. Правда, ученые пока не уверены, что плач всегда помогает улучшить настроение таким образом. В экспериментах настроение сразу после плача ухудшалось, а его улучшение наступало через полтора часа.

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Успокаивает путём активации ПНС (периферическая нервная система), расслабляющей организм.

Облегчает боль с помощью гормона окситоцина и эндорфинов, которые высвобождаются при плаче и действуют как природные обезболивающие.

Уменьшает стресс. Эмоциональные слезы содержат гормоны стресса, и во время плача его количество в организме уменьшается. Но поскольку слезы не всегда улучшают настроение, эти эффекты считаются не главными. Основной эффект плача в том, что это форма общения.

Помогает разговаривать. Плач – это способ привлечь внимание и попросить о помощи. Исследования показали, что если люди видят на лице другого слезы, это вызывает сочувствие, доверие и готовность помочь. При этом человеку плач приносит облегчение, если его поддерживают.

Мужчинам тоже нужно плакать

Женщины плачут в пять раз чаще, чем мужчины. Ученые предполагают, что пролактин, уровень которого выше у женщин, стимулирует плач, а тестостерон, которого больше мужчин, угнетает его.

Но кроме физиологических причин важно отношение общества к проявлению эмоций. Исследования людей в 37 странах показали, что проявление эмоций людьми зависит от отношения к этому в обществе. Например, в Нигерии и Непале женщины плачут наравне с мужчинами. А в развитых странах мужчины делают это реже, чем женщины. Когда в эксперименте людям показывали фотографии мужчин и плачущих женщин, оказалось, что плачущий мужчина вряд ли найдет сочувствие у других мужчин. А женщины готовы помочь людям любого пола.

Такая позиция общества создает множество проблем: