По словам компании, препарат Молнупиравир вдвое снижает вероятность госпитализации. Между тем эксперты отмечают, что лечение не заменяет безопасную и эффективную профилактику, которую мы уже имеем – вакцины против COVID-19.

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Я предпочитаю предотвратить пожар, чем тушить пожар,

– отметил эксперт по инфекционным заболеваниям в UNC-Chapel Hill Дэвид Воль.

Молнупиравир в виде таблеток – доступный и простой способ лечения пациентов с COVID-положительным статусом. Предварительные данные показывают, что препарат уменьшает вероятность госпитализации на 50%. Но это не так эффективно, как вакцина.

Вакцины защищают значительно лучше и доступны уже

Сентябрьское исследование Центров по контролю и профилактике заболеваний показало, что вакцины значительно эффективнее против госпитализации.

Moderna – на 93%,

Pfizer – на 88%,

Johnson & Johnson – на 71%.

Исследование, проведенное Департаментом здравоохранения и социальных служб Северной Каролины, показало, что невакцинированные люди более чем в 4 раза чаще заболевают COVID-19 и в 15 раз чаще умирают от этой болезни.

Дэвид Воль отметил, что потенциально таблетки и в самом деле можно использовать для предотвращения инфекции, так же как Тамифлю используется против гриппа, но для этого недостаточно данных. Поэтому пока вакцины – лучшая профилактика.