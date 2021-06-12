У большинства людей, которые заразились коронавирусом, но перенесли болезнь легко, либо в бессимптомной форме, обнаружили ген HLA-DRB1*04:01. По словам ученых, люди с этим геном имеют определенную защиту от тяжелых форм COVID-19.

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Детали исследования

Ученые распределили несколько добровольцев в 4 группы:

без симптомов,

с минимальными симптомами,

с ярко выраженными симптомами,

с тяжелым течением COVID-19.

Во время исследования ученые выяснили, что ген HLA-DRB1*04:01 втрое чаще встречается у людей, которые перенесли коронавирус без симптомов и об инфицировании узнали только из анализа на COVID-19.

По словам исследователей, этот ген встречается не у всех жителей Земли, чаще всего он есть у жителей на севере и западе Европы.

Перспектива открытия

Поэтому ученые убеждены, что население европейского происхождения с большей вероятностью останется бессимптомным, но все же будет заражать коронавирусной инфекцией восприимчивые группы населения.

Специалисты отметили, что такие результаты работы ученых очень важны, ведь "могут помочь создать генетический тест", чтобы определить людей, которых в первую очередь нужно вакцинировать.