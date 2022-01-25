Почему не все люди с ожирением имеют проблемы со здоровьем

Генетики из Великобритании выяснили, почему некоторые люди с лишним весом практически здоровы, а другие страдают от диабета и болезней сердца. Все дело в специфических генах, ответственных за распределение жировой массы.

Проблема ожирения

По оценкам ВОЗ, в экономически развитых странах почти половина населения имеет избыточный вес, а 30% из этой половины страдает ожирением.

Читайте также: Как определить, в норме ли ваш вес и контролировать массу тела

От ожирения страдает любой человек с индексом массы тела (ИМТ) выше 30. При этом два человека с одинаковым ИМТ могут иметь неодинаковое количество жира и различный характер его распределения по телу. И очень разное состояние организма – некоторые из них страдают серьезными заболеваниями, а другие кажутся относительно здоровыми.

Место имеет значение

Подкожный жир – на животе или подбородке – менее вреден, чем жир, расположенный вокруг органов, например, печени, поджелудочной железы или сердца. Во втором случае люди чаще болеют диабетом второго типа и страдают болезнями сердца.

Ученые из Великобритании убедились, что именно гены определяют, как и где этот жир будет располагаться. То есть будет у человека "благоприятное" или "неблагоприятное" ожирение зависит исключительно от наследственности. Ученые собрали информацию от 500 тысяч человек в возрасте от 37 до 73 лет в период с 2006 до 2010 года.

Во всем виноваты гены

Ученые обнаружили, что из 37 исследованных ими заболеваний 12, включая ишемическую болезнь сердца, инсульт и диабет второго типа, были напрямую связаны с генами, определяющими тип ожирения. Но исследователи предупреждают, что независимо от типа ожирения сам по себе лишний вес имеет серьезную опасность для здоровья.

Даже люди с удачной наследственностью в плане распределения жира, но при этом с ожирением, подвержены повышенному риску образования камней в желчном пузыре, астмы и псориаза.

Ранее ученые обнаружили новую мишень в жировых клетках, влияние на которую позволяет быстро избавиться от лишнего веса и улучшить метаболизм. Сейчас исследования проводили только при участии животных, поскольку результаты хорошие – потенциально терапию усовершенствуют для людей.