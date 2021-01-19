Британские ученые определили факторы, которые с большей вероятностью заставят человека верить, что он слышит призраков. Исследователи хотели понять, почему кто-то воспринимает слуховые галлюцинации как «дар», а другие начинают сомневаться в своем психическом здоровье.

Выводы могут помочь лучше понять тревожные слуховые галлюцинации, которые сопровождают психические заболевания, такие как шизофрения, говорят исследователи, пишет science alert.

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Психологи опросили 65 человек, называющих себя медиумами, и 143 добровольца в соцсетях. Для 79% спиритуалист голоса мертвых – часть повседневной жизни, а 44,6% сообщили, что слышат их каждый день.

Галлюцинации или паранормальное

Те, кто считает себя медиумами, говорят о слуховых галлюцинациях как о положительном опыте. В среднем впервые такое случается в 21 год, показали результаты опроса. Со временем такие люди учатся контролировать свои переживания. При этом "медиумов"волнует, что о них думают другие.

Склонность к высокому уровню погружения в задачу также увеличивает шанс, что человек воспримет галлюцинации, как паранормальные способности. А вот степень веры в сверхъестественное никакой роли не играет – многие "ясновидящие" к своему опыту вообще не интересовались экстрасенсорикой. Ученые продолжат исследования в этом направлении.