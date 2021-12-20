Генетическая предрасположенность

За любовь к кофе и горькому шоколаду отвечают гены, которые ускоряют метаболизм кофеина. При этом потребление кофе не связано с самим вкусом, его насыщенностью или ароматом.

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Мозг просто ассоциирует горечь с бодростью. А из-за быстрого усвоения кофеина эффект от него у таких людей длится меньше. В итоге формируется рефлекс, который толкает пить больше кофе и есть горький шоколад.

Как происходило исследование

Чтобы выяснить, как работает этот механизм, ученые проанализировали более 126 тысяч анкет из британского биобанка, а также данные крупных американских исследований. Участники опроса поделились своими предпочтениями в еде и напитках, в том числе о том, добавляют ли они сахар или молоко в кофе.

Все участники были генотипированы, и у исследователей были полные данные об их ДНК. Далее ученые сопоставили эти данные и выявили закономерности между генами подопытных и их пищевыми предпочтениями.

Новые данные могут существенно повлиять на дальнейшие исследования. Потребление кофе и черного шоколада снижает риск развития болезни Паркинсона и сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и некоторых видов рака.

Недавно ученые выяснили, что лишь 3 – 4 чашки кофе в день снижают риск развития хронических заболеваний печени. Темный шоколад снижает риск сердечных заболеваний.