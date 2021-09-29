Уже давно известно, что некоторые люди переносят COVID-19 значительно тяжелее других. В то время как у некоторых даже нет симптомов, другой пациент умирает на больничной койке.

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Чтобы исследовать этот вопрос, ученые провели обширный скрининг экспрессии генов, стимулированных интерфероном, чтобы выделить возможные ферменты, участвующие в предупреждении иммунной системы об инфекции.

Интерфероны – что это? Это сигнальные белки, которые предупреждают организм при обнаружении инвазивных объектов, таких как бактерии и вирусы.

Работа исследователей привела их к OAS1 – ферменту, который реагирует на передачу сигналов интерферона, вызывая иммунный ответ при обнаружении вируса SARS-CoV-2.

Предыдущие исследования показали, что OAS1 прикрепляется к мембранам с помощью пренатальной группы в рамках процесса передачи сигналов.

Тогда же было установлено, что эта передача сигналов может подавлять репликацию вируса SARS-CoV-2.

Результаты исследования

С базой новых знаний исследователи изучили транскриптомы 500 различных пациентов с COVID-19. Ученые обнаружили, что те люди, у которых не было пренилированного OAS1, имели гораздо более серьезные симптомы.

Почему некоторые люди рождаются без этого фермента – пока загадка. Но результаты научной работы могут быть полезными в разработке новых типов вакцин против COVID-19 и других инфекций.

Неожиданная находка: подковоносые летучие мыши не имеют этого фермента

Заинтересованные своими открытиями, исследователи обратили внимание на подковоносых летучих мышей – млекопитающих, которых обвиняют в пандемии COVID-19.

Ученые установили, что летучие мыши этого вида не имеют фермента OAS1, который защищает большинство людей от вируса. Это может объяснить, почему коронавирус настолько смертоносен для этого вида млекопитающих и почему летучие мыши часто являются носителями множества вирусов.