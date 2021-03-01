Примерно каждый пятый человек – носитель генетического варианта, который повышает устойчивость к низким температурам. Речь идет о вариантах гена ACTN3, который отвечает за синтез мышечного белка альфа-актин-3.

Ген восприятия холода

У большинства населения планеты есть вариант этого гена, при котором в организме вырабатывается соответствующий белок. Но примерно полтора миллиарда человек – носители другого варианта, у них этот белок отсутствует.

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Ученые предполагали, что у гена ACTN3 была своя роль в эволюции. Возможно, много тысячелетий назад отсутствие альфа-актина-3 помогало людям выжить в холодном климате Европы. Международная группа ученых проверила эту гипотезу экспериментально.

Новое исследование

В новом исследовании приняли участие 42 здоровых мужчины. В эксперименте они должны были погружаться в холодную воду, после чего ученые объективно оценивали, насколько сильно замерзает каждый из них. Температура воды была 14 градусов, охлаждение могло длиться до 120 минут или пока температура тела не достигнет 35,5 градусов Цельсия.

Как действует ген ACTN3

Только 30% участников, в организме которых присутствовал альфа-актин-3, смогли вынести испытание холодом полностью. 69% людей с дефицитом прошли полный цикл охлаждения. Ученые обнаружили, что люди из второй группы меньше дрожат от холода по сравнению с участниками из первой. Они предполагают, что отсутствие дрожи помогает сохранять тепло и энергию.

Белок альфа-актин-3 синтезируется в быстрых мышечных волокнах, которые отвечают за быстрые и сильные сокращения мышц. Известно, что его отсутствие связано со снижением спринтерских способностей у человека, но увеличивает мышечную выносливость. Такое увеличение выносливости может усиливать способность сохранять энергию и переносить холод.