Если человек не пьет, но ест много сахара, он может опьянеть. Это называется синдромом автоматической пивоварни или синдромом ферментации кишечника. В нем размножаются грибы и бактерии, которые делают алкоголь прямо внутри вас.

Алкоголь вырабатывает каждый организм

Организм вырабатывает этанол в незначительных количествах, это нормально. Но иногда он это делает слишком рьяно: доходит до 1,6 промилле (за руль можно при 0,3 промилле в крови, а кома наступает при четырех промилле).

Также на тему: У людей нашли механизмы для выработки яда

Люди с синдромом ферментации кишечника сильно пьянеют, если не пили вовсе или если выпили стакан пива. Правда, такое бывает довольно редко: буквально несколько случаев за три десятилетия. Зато почти все они попали в новости.

Синдром ферментации кишечника

Этот синдром встречается у пациентов с диабетом, ожирением и болезнью Крона, но может случаться и у здоровых людей. Также он возможен из-за длительного приема антибиотиков. Родиться с таким синдромом нельзя. Поскольку болезнь сложно диагностировать и для этого нет никаких критериев, люди могут годами не понимать, что с ними происходит.

При синдроме ферментации кишечника в нем размножается слишком много дрожжей (грибов), например Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces boulardii, Candida glabrata, Candida albicans и Candida kefyr. Иногда виноваты не грибы, а бактерии Klebsiella pneumoniae и Enterococcus faecium.

Причины возникновения синдрома ферментации кишечника