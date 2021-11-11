Почему некоторые врачи отговаривают пациентов от вакцинации: объяснение иммунолога

Врачи также верят "лидерам мнений", которые выступают на телеканалах, а не профессиональным медицинским сообществам. Но ситуация улучшается благодаря качественному информированию.

Об этом в интервью заявил иммунолог Федор Лапий. По его словам это проблема медицинского сообщества.

Также на тему: В Португалии против коронавируса вакцинировали уже 86% населения

Отсутствие ответственности непрофессиональных врачей

Иммунолог подчеркнул, что в Украине мало рычагов влияния на непрофессиональных врачей.

Федор Лапий “В других странах есть отдельные медицинские суды или отдельные палаты, которые рассматривают морально-этическую сторону работы врача, и в некоторых случаях лишают лицензии. Но в Украине нет понятия лицензии. У нас есть диплом и есть сертификат специалиста, все. Работодатель может уволить неквалифицированного специалиста, но работодатель, возможно, сам такой”.

По его словам, в развитых странах между медицинским сообществом и пациентами выступают профессиональные медицинские ассоциации, которые дают рекомендации.

"Ассоциация эндокринологов говорит больным сахарным диабетом: идите на вакцинацию. Ассоциация онкохирургов говорит: марш на вакцинацию. Что говорят наши ассоциации? Ничего не говорят", – пояснил Федор Лапий.

Ситуация улучшается, но очень медленно

Ранее Виктор Ляшко отмечал, что сейчас против COVID-19 вакцинировано более 80% медработников в ковидных больницах. На звене экстренной медпомощи эта цифра достигает 100%, меньше – среди первичного звена.

Он добавил, что Украина на правильном пути: врачи объединяются в профессиональные ассоциации – это и Академия семейной медицины Украины и Украинская академия педиатрических специальностей, и другие. Сейчас формируется новое медицинское сообщество, которое готово бороться, готово отстаивать, готово влиять.

Мы говорим с медиками, пытаемся доносить до них информацию, но они не изменятся единовременно. Потому что мы имеем проблему, которая накапливалась десятки лет. Я думаю, что будет очень тяжело. Круг сторонников вакцинации увеличится, но это не произойдет быстро. Не во время этой пандемии,

– сказал иммунолог.

Вакцинация в Украине: коротко