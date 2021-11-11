Почему некоторые врачи отговаривают пациентов от вакцинации: объяснение иммунолога
Источник:LB.UA
Врачи также верят "лидерам мнений", которые выступают на телеканалах, а не профессиональным медицинским сообществам. Но ситуация улучшается благодаря качественному информированию.
Об этом в интервью заявил иммунолог Федор Лапий. По его словам это проблема медицинского сообщества.
Также на тему: В Португалии против коронавируса вакцинировали уже 86% населения
Отсутствие ответственности непрофессиональных врачей
Иммунолог подчеркнул, что в Украине мало рычагов влияния на непрофессиональных врачей.
Федор Лапий
“В других странах есть отдельные медицинские суды или отдельные палаты, которые рассматривают морально-этическую сторону работы врача, и в некоторых случаях лишают лицензии. Но в Украине нет понятия лицензии. У нас есть диплом и есть сертификат специалиста, все. Работодатель может уволить неквалифицированного специалиста, но работодатель, возможно, сам такой”.
По его словам, в развитых странах между медицинским сообществом и пациентами выступают профессиональные медицинские ассоциации, которые дают рекомендации.
"Ассоциация эндокринологов говорит больным сахарным диабетом: идите на вакцинацию. Ассоциация онкохирургов говорит: марш на вакцинацию. Что говорят наши ассоциации? Ничего не говорят", – пояснил Федор Лапий.Справка. Ранее Виктор Ляшко отмечал, что сейчас против COVID-19 вакцинировано более 80% медработников в ковидных больницах. На звене экстренной медпомощи эта цифра достигает 100%, меньше – среди первичного звена.
Ситуация улучшается, но очень медленно
Он добавил, что Украина на правильном пути: врачи объединяются в профессиональные ассоциации – это и Академия семейной медицины Украины и Украинская академия педиатрических специальностей, и другие. Сейчас формируется новое медицинское сообщество, которое готово бороться, готово отстаивать, готово влиять.
Мы говорим с медиками, пытаемся доносить до них информацию, но они не изменятся единовременно. Потому что мы имеем проблему, которая накапливалась десятки лет. Я думаю, что будет очень тяжело. Круг сторонников вакцинации увеличится, но это не произойдет быстро. Не во время этой пандемии,
– сказал иммунолог.
Вакцинация в Украине: коротко
- Вакцинация против коронавируса SARS CoV 2 началась в Украине 24 февраля 2021 года.
- В начале апреля Минздрав заявил о намерении обеспечить возможность прививки 60 – 70% взрослого населения Украины до конца 2021 года. Это 47 миллионов прививок против COVID-19.
- Сейчас в Украине проводят прививку препаратами: Covishield, Coronavac, Comirnaty от Pfizer, AstraZeneca, Moderna. Все они признаны ВОЗ.
- С начала вакцинальной кампании в Украине привито 11 844 730 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 284 545 человек. Всего проведено 20 129 273 прививки
- По данным опроса, который провело ЮНИСЕФ, 54,6% опрошенных невакцинированных украинцев не готовы получить прививку против COVID-19. Впрочем, 42% готовы прививаться при определенных условиях.