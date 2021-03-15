Чаще всего фейковые материалы изложены в эмоционально окрашенной форме. И именно это мешает многим пользователям критически оценивать информацию.

Эмоциональные сообщения обрабатываются быстрее. В такие моменты человек не фокусирует свое внимание на важных деталях. Но такая психологическая концепция, известная, как "эмоциональный интеллект", может нивелировать этот эффект.

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Психологи из Университета Стратклайда в Глазго (Великобритания) проверили, действительно ли люди, которые демонстрируют высокий уровень эмоционального интеллекта, склонны не поддаваться на манипулятивные сообщения и выявлять фейки.

Эмоциональный интеллект – это Совокупность навыков и способностей человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию, а также желания других людей и свои собственные. А еще это способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей не для решения практических задач.

Как проводилось исследование

В эксперименте приняли участие 87 жителей Великобритании (55 из них – женщины):

66 человек были в возрасте от 17 до 35 лет. Остальным было от 36 до 56 лет.

На основе уровня образования добровольцев их разбили на 2 группы.

В первую группу вошли 57 человек, которые окончили ВУЗ или учились на последних курсах.

Представители второй группы закончили только школу или колледж.

Всем участникам предложили заполнить опросник по эмоциональному интеллекту.

После этого испытуемые читали серию новостей в соцсетях на темы здоровья, преступности, неравенства и окружающей среды.

В фейковых новостях находилась лишь краткая информация без ссылок на источники. Такие сообщения были субъективными. Каждое сообщение случайным образом подкреплялось ругательствами, комментариями и репостами, как обычные посты на Facebook.

Каждую из новостей просили оценить критически, после чего участники отвечали на 4 вопроса, в частности: "на сколько вы согласны с таким утверждением?", "Автор и добавленная ​​статья объективные?", "Статья выглядит как профессиональная?" тому подобное.

В итоге авторы исследования обнаружили, что добровольцы, которые правильно определяли правдивость или фейковисть новостей, чаще всего получали высокие баллы в тестах на эмоциональный интеллект. Корреляцию наблюдали и с уровнем образования. Те люди, которые имеют диплом, гораздо лучше справились с задачей по выявлению дезинформации.

Поскольку фейковые сообщения были написаны в эмоциональном ключе, то и аргументы участников, которые поверили в фейковые утверждение, были такими же.

Те же люди, которые не попали на крючок дезинформации, заметили эмоциональную окраску, отсутствие данных, сомнительность источника и пустословие.

Хорошая новость в том, что уровень эмоционального интеллекта можно развить.