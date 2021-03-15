Почему некоторым людям удается лучше распознавать фейковые новости
Чаще всего фейковые материалы изложены в эмоционально окрашенной форме. И именно это мешает многим пользователям критически оценивать информацию.
Источник:PLOS One
Эмоциональные сообщения обрабатываются быстрее. В такие моменты человек не фокусирует свое внимание на важных деталях. Но такая психологическая концепция, известная, как "эмоциональный интеллект", может нивелировать этот эффект.
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Психологи из Университета Стратклайда в Глазго (Великобритания) проверили, действительно ли люди, которые демонстрируют высокий уровень эмоционального интеллекта, склонны не поддаваться на манипулятивные сообщения и выявлять фейки.
Как проводилось исследование
- В эксперименте приняли участие 87 жителей Великобритании (55 из них – женщины):
- 66 человек были в возрасте от 17 до 35 лет. Остальным было от 36 до 56 лет.
- На основе уровня образования добровольцев их разбили на 2 группы.
- В первую группу вошли 57 человек, которые окончили ВУЗ или учились на последних курсах.
- Представители второй группы закончили только школу или колледж.
- Всем участникам предложили заполнить опросник по эмоциональному интеллекту.
- После этого испытуемые читали серию новостей в соцсетях на темы здоровья, преступности, неравенства и окружающей среды.
В фейковых новостях находилась лишь краткая информация без ссылок на источники. Такие сообщения были субъективными. Каждое сообщение случайным образом подкреплялось ругательствами, комментариями и репостами, как обычные посты на Facebook.
Каждую из новостей просили оценить критически, после чего участники отвечали на 4 вопроса, в частности: "на сколько вы согласны с таким утверждением?", "Автор и добавленная статья объективные?", "Статья выглядит как профессиональная?" тому подобное.
В итоге авторы исследования обнаружили, что добровольцы, которые правильно определяли правдивость или фейковисть новостей, чаще всего получали высокие баллы в тестах на эмоциональный интеллект. Корреляцию наблюдали и с уровнем образования. Те люди, которые имеют диплом, гораздо лучше справились с задачей по выявлению дезинформации.
Поскольку фейковые сообщения были написаны в эмоциональном ключе, то и аргументы участников, которые поверили в фейковые утверждение, были такими же.
Те же люди, которые не попали на крючок дезинформации, заметили эмоциональную окраску, отсутствие данных, сомнительность источника и пустословие.
Хорошая новость в том, что уровень эмоционального интеллекта можно развить.
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