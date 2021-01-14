"Народные" методы воспитания, конфликты между родителями и вредные привычки взрослых могут нанести серьезный вред психике ребенка вплоть до подросткового возраста.

Ученые Университетского колледжа Лондона (University College London) проанализировали данные масштабного исследовательского проекта Millennium Cohort Study о жизни 19 тысяч детей, которые родились в Великобритании в начале нулевых.

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Как происходило исследование

Авторы поставили перед собой цель оценить долгосрочные последствия отрицательного детского опыта, связанного с наказаниями и неблагоприятными обстоятельствами в семье. Исследование проводилось с помощью анкетирования родителей в различные периоды взросления детей: 9 месяцев, 3 года, 5, 7, 11 и 14 лет.

Родителей спрашивали, как часто они наказывают своих детей и какими способами: например, повышают голос, бьют их, запирают в комнате. Также взрослые должны были ответить на вопросы о конфликтах с супругами, злоупотреблении алкоголем и психических расстройствах у членов семьи.

Влияние негативных факторов в семье на детей

Результаты показали, что две трети детей из этой группы испытали минимум одно негативное переживание к трехлетнему возрасту, каждый пятый ребенок – дважды, каждый шестой – три и более. В основном это были телесные наказания, насилие в отношении одного из членов семьи (отец бьет мать), депрессия одного из родителей или проблемы с алкоголем у взрослых.

Мальчики по сравнению с девочками ожидаемо чаще подвергались телесным наказаниям, в основном со стороны отца. Однако влияние этих переживаний на психическое здоровье у девочек и мальчиков было сравнительным. Исследование также показало, что конфликт между родителями и депрессия одного из взрослых тесно связаны с такими проблемами у детей, как нервозность, неуверенность в себе, плаксивость, подавленное настроение.

Дети, родители которых применяют физические наказания и моральное давление в воспитательных целях, склонны к истерикам. Примечательно, что все эти проблемы только усугубляются по мере взросления и особенно обостряются к подростковому возрасту. Авторы исследования отметили, что во время пандемии, когда через локдаун и психологическое напряжение произошел рост домашнего насилия, дети могут быть особенно уязвимыми.