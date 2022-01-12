Почему нельзя часто делать бустерную дозу COVID-вакцины

В ЕС заявили, что регулярные бустерные дозы вакцины против COVID-19 могут ослабить иммунную систему. Поэтому их рекомендуют делать с большими интервалами.

Некоторые страны рассматривают возможность предложить людям повторные бустерные прививки, чтобы обеспечить дополнительную защиту против Омикрона. Но это наоборот может повредить.

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Почему это вредно

По данным Европейского агентства по лекарственным средствам, повторные бустерные прививки каждые 4 месяца могут ослабить иммунную систему и утомить людей.

Что делать, чтобы этого не произошло

В ведомстве посоветовали странам оставлять больше времени между бустерными программами и привязывать их к началу холодного сезона в каждом полушарии. То есть придерживаться той же стратегии, что и во время вакцинации против гриппа.

Повторная бустерная вакцинация в мире: что известно

В этом месяце Израиль стал первой страной, которая начала вводить четвертую бустерную дозу вакцины людям в возрасте от 60 лет.

Вместо этого Великобритания заявила, что бустеры обеспечивают хороший уровень защиты, но на данный момент нет необходимости во второй ревакцинации.

Бустерную дозу можно сделать один раз или, возможно, дважды, но мы не думаем, что не следует повторять это постоянно,

– председатель EMA по биологическим угрозам для здоровья и стратегии вакцин Марко Кавалери.

Он подчеркнул, что странам нужно подумать о том, как можно перейти от текущих условий пандемии к более эндемичным условиям.