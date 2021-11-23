Вопрос, как на самом деле формируются ложные воспоминания при таких условиях, задали себе и исследователи. Чтобы найти ответ, они провели онлайн-эксперимент.

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Так, ученые обнаружили, что дезинформация на родном и иностранном языке одинаково формирует ложные воспоминания.

Как работают ложные воспоминания

Представьте, что вы приехали в другую страну и ненароком стали очевидцем ограбления местного магазина. Через сутки после того, как это произошло, вы даете показания в полицейском участке. Будете ли вы склонны к ложным воспоминаниям, описывая события на иностранном языке?

Можно предположить, что люди меньше подвержены ложным воспоминаниям при анализе источников на иностранном языке, ведь в такой ситуации нужна более вдумчивая обработка.

Справка. Работая с живыми свидетелями, детективы всегда помнят тот факт, что память человека о прошлых событиях изменчива и нестабильна: под влиянием новой информации и осмысления того, что произошло, она меняется. Именно этот феномен называется ложными воспоминаниями.

Ученые провели эксперимент

В нем участвовали 56 человек. Они владели английским языком на уровне не ниже среднего (Intermediate).

Каждому показывали минутное видео ограбления автомобиля.

После этого они выполняли 4-минутное задание на арифметические вычисления, которое должно было бы их отвлечь.

Затем подопытные читали показания двух "свидетелей" об ограблении: только один из них описывал произошедшее на русском, другой на английском.

Каждый из рассказов содержал ложные сведения.

После просмотра видео и прочтения двух текстов испытуемым требовалось ответить на несколько вопросов на родном языке. Например, было ли описанное в опросе событие и в оригинальном видео и упоминали ли его в каком-то из двух текстов. Также они подчеркивали, насколько они уверены в своем ответе.

На основе этого и подсчитали эффект дезинформации, который показал, насколько дальнейшая ложная информация исказила воспоминания о первоначальном событии. Кроме того, оценивался эффект неправильной атрибуции источника – как часто испытуемые путали в обоих ли текстах на другом языке упоминали определенные факты.

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Как речь повлияла на эффект дезинформации

Как оказалось, в целом эффект дезинформации не отличался для обоих текстов. То есть ложные факты из обоих источников одинаково дезинформировали участников исследования. В этом испытуемые часто неправильно приписывали детали, упомянутые в английском тексте, другому источнику.

Эти результаты приводят к тому, что обработка информации у людей, которые хорошо владеют двумя языками, может отличаться в зависимости от языка этой информации – билингвы воспринимают за правду ложные данные, если они были на родном языке.

Почему важно это понимать

Эти выводы вносят вклад в понимание процессов обработки информации и функционирования памяти у билингвов. Процент двуязычного населения в мире продолжает расти, но мы по-прежнему многого не знаем о том, как билингвизм влияет на когнитивные функции и к каким последствиям это может приводить. Например, в судебной практике эти ошибки памяти могут привести к обвинению невиновного.