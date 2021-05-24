Почему нельзя курить рядом с беременными

Ученые в очередной раз подтвердили, что безопасного уровня пассивного курения не существует. Ученые установили, что сигаретный дым нарушает эпигенетику ребенка, находящегося в утробе матери.

Согласно статистике, пассивному курению подвергаются около четверти беременных женщин. Ученые из США первыми установили и подтвердили причинно-следственную связь между пассивным курением и развитием плода.

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Все, что нам следует сообщить будущим матерям – нет безопасного уровня воздействия дыма. Даже низкий уровень дыма от пассивного курения влияет на эпигенетические метки, связанные с различными заболеваниями,

– сказал автор исследования Бернард Фюммелер.

Как проводилось исследование:

Во время первого этапа ученые проанализировали 79 беременных женщин в первом триместре беременности. Концентрация котинина (метаболит никотина) в их крови была нулевой.

После родов ученые проанализировали образцы крови из пуповины, которая соединяет плод с организмом матери внутриутробно и изучили эпигенетические закономерности у новорожденных.

1. Чем выше в крови уровень никотина, тем с большей вероятностью у новорожденных наблюдались эпигенетические изменения в генах, которые контролируют функцию мозга и ассоциируются с диабетом, раком и другими заболеваниями.

Команда решила подтвердить результаты во время второго этапа и повторила анализ на новой выборке из 115 женщин. И результаты были одинаковыми.

2. Эпигенетические изменения у детей, которые обнаружили ученые, ассоциируются с воспалением, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями нервной системы.

Исследователи уточнили, что полученные результаты не означают, что у всех детей из выборки обязательно начнут развиваться вышеупомянутые болезни. Но фактор пассивного курения однозначно способствует повышенному риску этих болезней.

Выводы особенно важны для организации чистого воздуха в общественных местах, поскольку такие условия будут иметь долгосрочные преимущества для здоровья будущих детей,

– говорится в исследовании.

Кроме того, эти данные подтверждают теорию, что происхождение многих болезней, которые сопровождают человека во взрослом возрасте, начинается на самом раннем этапе развития и связано с влиянием окружающей среды. В частности со стрессом, несбалансированным питанием, загрязненным воздухом и другими факторами.