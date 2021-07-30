Но не стоит забывать, что на рынке могут продавать и некачественные продукты, которые вместо пользы могут вредить вашему здоровью, а особенно в летний период. Разобраться, что не следует покупать на ярмарках и рынках, Здоровью 24 помогла Кристина Ненно – эксперт в сфере жилищно-коммунальных услуг, основательница общественной организации УПС! Жизнь в моем городе, глава организации Кирилловская Роща.
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Почему продукты на стихийных рынках опасны
- Еда продается прямо с земли, где много возбудителей болезней. Приобретя такой продукт, можно заболеть инфекционными кишечными заболеваниями;
- Качество продуктов никто не проверяет;
- Продавцы на стихийных рынках не получают никаких разрешений от администрации и других служб, могут быть носителями инфекционных заболеваний в т. ч. туберкулеза;
- На стихийных рынках нет торговых мест, что является нарушением санитарно-гигиенических требований при торговле;
- В случае отравления продуктами с такого базара пострадавшему не будет на кого подать иск в суд.
Какие продукты наиболее опасно покупать на стихийных рынках
Сезон кишечных инфекций в Украине, к сожалению, уже открыт. Не так давно в Харькове госпитализировали 85 человек после посещения суши-бара. А на Прикарпатье 10 человек попали в больницу с симптомами отравления в гостинично-развлекательном комплексе.
Кристина Ненно
“Летом бактерии начинают размножаться особенно активно, так как высокая температура для них – очень благоприятный фактор. А в определенных продуктах во время жары могут размножаться патогенные микроорганизмы”.
К каким продуктам нужно относиться с особой осторожностью:
- Рыба и морепродукты. Во-первых, покупая рыбу "с рук" и без документов, неизвестного происхождения (как правило, незаконный улов), покупатели поддерживают браконьеров, и тем самым, стимулируют их к новым правонарушениям. Во-вторых, качество и свежесть продуктов на стихийных рынках не проверяют. Продукты, которые бесконтрольно реализуются, не проходят лабораторный контроль, отсутствуют документы, свидетельствующие об их безопасности. А условия хранения улова в летний период – неизвестны. Отличить инфицированные продукты от качественных невозможно. Среди рыбных продуктов в зоне риска: вяленая, копченая и соленая рыба, а также рыбные консервы.
- Мясо, домашние колбасы. Покупатель не знает, кто и в каких условиях готовил, а потом хранил продукт перед тем, как выставить его на прилавок. К слову, на рынке мясные изделия обязательно должны храниться в холодильнике. Помните, что происхождение таких продуктов может быть от животных, больных лейкозом, бруцеллезом, туберкулезом и другими опасными болезнями. Такие заболевания с легкостью передаются человеку.
- Молочная продукция. Так же, ее происхождение не известно. Да еще и при такой жаре часто товар размещают под открытым небом. Помните, что далеко не все микробы умирают даже во время длительного кипячения.
В основном молочная продукция отпускается в пластиковой таре. Пластиковые бутылки не предназначены для повторного использования, а иногда недобросовестные продавцы собирают такую тару на помойках. Со временем пластик выделяет вещества, которые отравляют потребителя.
Что делать
Во-первых, обратите внимание на условия хранения и температурные нормы.
Во вторых, спрашивайте срок хранения. Например, охлажденное мясо и фарш остаются свежими при температуре от 0 до +2 градусов Цельсия примерно сутки. Столько же времени можно держать крупные нарезные куски мяса при температуре от +2 до +6 градусов Цельсия. Свежее не пастеризованное молоко остается действительно свежим 1 сутки при температуре 4 градусов Цельсия и 6 часов при температуре 8 градусов Цельсия.
Что не стоит покупать на ярмарках: видео
Кристина Ненно
"И напоследок, вся продукция животного происхождения должна пройти ветсанэкспертизу. Продавец должен иметь определенные сопроводительные документы. Это ветеринарная справка, на которой должна быть указана фамилия владельца, который вырастил животное, и проведение предварительного осмотра ветеринарным врачом. Требуйте экспертное заключение у продавцов"”