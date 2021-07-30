Почему нельзя покупать продукты на стихийных рынках: объяснение эксперта

Жители больших городов часто покупают продукты на рынках по разным причинам: цены якобы ниже, чем в магазинах, продавцы заверяют, что "домашнее" – полезнее, есть возможность поторговаться, большой выбор сезонного урожая и прочее.

Но не стоит забывать, что на рынке могут продавать и некачественные продукты, которые вместо пользы могут вредить вашему здоровью, а особенно в летний период. Разобраться, что не следует покупать на ярмарках и рынках, Здоровью 24 помогла Кристина Ненно – эксперт в сфере жилищно-коммунальных услуг, основательница общественной организации УПС! Жизнь в моем городе, глава организации Кирилловская Роща.

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Почему продукты на стихийных рынках опасны

Еда продается прямо с земли, где много возбудителей болезней. Приобретя такой продукт, можно заболеть инфекционными кишечными заболеваниями; Качество продуктов никто не проверяет; Продавцы на стихийных рынках не получают никаких разрешений от администрации и других служб, могут быть носителями инфекционных заболеваний в т. ч. туберкулеза; На стихийных рынках нет торговых мест, что является нарушением санитарно-гигиенических требований при торговле; В случае отравления продуктами с такого базара пострадавшему не будет на кого подать иск в суд.

Какие продукты наиболее опасно покупать на стихийных рынках

Сезон кишечных инфекций в Украине, к сожалению, уже открыт. Не так давно в Харькове госпитализировали 85 человек после посещения суши-бара. А на Прикарпатье 10 человек попали в больницу с симптомами отравления в гостинично-развлекательном комплексе.

Кристина Ненно “Летом бактерии начинают размножаться особенно активно, так как высокая температура для них – очень благоприятный фактор. А в определенных продуктах во время жары могут размножаться патогенные микроорганизмы”.

К каким продуктам нужно относиться с особой осторожностью:

Рыба и морепродукты. Во-первых, покупая рыбу "с рук" и без документов, неизвестного происхождения (как правило, незаконный улов), покупатели поддерживают браконьеров, и тем самым, стимулируют их к новым правонарушениям. Во-вторых, качество и свежесть продуктов на стихийных рынках не проверяют. Продукты, которые бесконтрольно реализуются, не проходят лабораторный контроль, отсутствуют документы, свидетельствующие об их безопасности. А условия хранения улова в летний период – неизвестны. Отличить инфицированные продукты от качественных невозможно. Среди рыбных продуктов в зоне риска: вяленая, копченая и соленая рыба, а также рыбные консервы.

Во-первых, покупая рыбу "с рук" и без документов, неизвестного происхождения (как правило, незаконный улов), покупатели поддерживают браконьеров, и тем самым, стимулируют их к новым правонарушениям. Во-вторых, качество и свежесть продуктов на стихийных рынках не проверяют. Продукты, которые бесконтрольно реализуются, не проходят лабораторный контроль, отсутствуют документы, свидетельствующие об их безопасности. А условия хранения улова в летний период – неизвестны. Отличить инфицированные продукты от качественных невозможно. Среди рыбных продуктов в зоне риска: вяленая, копченая и соленая рыба, а также рыбные консервы. Мясо, домашние колбасы. Покупатель не знает, кто и в каких условиях готовил, а потом хранил продукт перед тем, как выставить его на прилавок. К слову, на рынке мясные изделия обязательно должны храниться в холодильнике. Помните, что происхождение таких продуктов может быть от животных, больных лейкозом, бруцеллезом, туберкулезом и другими опасными болезнями. Такие заболевания с легкостью передаются человеку.

Покупатель не знает, кто и в каких условиях готовил, а потом хранил продукт перед тем, как выставить его на прилавок. К слову, на рынке мясные изделия обязательно должны храниться в холодильнике. Помните, что происхождение таких продуктов может быть от животных, больных лейкозом, бруцеллезом, туберкулезом и другими опасными болезнями. Такие заболевания с легкостью передаются человеку. Молочная продукция. Так же, ее происхождение не известно. Да еще и при такой жаре часто товар размещают под открытым небом. Помните, что далеко не все микробы умирают даже во время длительного кипячения.

В основном молочная продукция отпускается в пластиковой таре. Пластиковые бутылки не предназначены для повторного использования, а иногда недобросовестные продавцы собирают такую тару на помойках. Со временем пластик выделяет вещества, которые отравляют потребителя.

Что делать

Во-первых, обратите внимание на условия хранения и температурные нормы.

Во вторых, спрашивайте срок хранения. Например, охлажденное мясо и фарш остаются свежими при температуре от 0 до +2 градусов Цельсия примерно сутки. Столько же времени можно держать крупные нарезные куски мяса при температуре от +2 до +6 градусов Цельсия. Свежее не пастеризованное молоко остается действительно свежим 1 сутки при температуре 4 градусов Цельсия и 6 часов при температуре 8 градусов Цельсия.

Что не стоит покупать на ярмарках: видео