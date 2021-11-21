Почему нельзя пропускать вторую COVID-прививку: врач объяснила опасность

Если человек получил первую дозу вакцины против COVID-19, а через полгода инфицировался SARS-CoV-2, вероятно, у него будут такие же риски осложнений, как и у невакцинированных.

Более 600 тысяч человек не завершили иммунизацию

Сейчас более 600 тысяч украинцев, по данным Минздрава, не пришли получить вторую дозу вакцины против коронавируса несмотря на то, что время ее введения уже наступило.

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Это может привести к тому, что эффект от первой дозы начнет снижаться уже через месяц, и соответственно, риски тяжелого течения COVID-19 и смерти растут.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры дерматовенерологии, аллергологии, клинической и лабораторной иммунологии НУОЗ имени П. Шупика Татьяна Бондаренко объяснила, что если человек получил первую дозу вакцины и раньше не болела коронавирусом, уровень антител стремительно падает примерно через месяц.

Объяснение врача

После первой дозы антитела выработались, но через какое-то время они утилизируются и выводятся из организма. Уровень иммуноглобулинов G в среднем начинает уменьшаться через 3 – 4 недели.

У кого-то они могут задерживаться, у кого-то выводиться немного быстрее, зависит от иммунной системы, от фагоцитоза, от выводящих систем организма, но в среднем это месяц.

Если человек не успел сделать вторую дозу вовремя, ее необходимо сделать как можно быстрее. Вторая доза является обязательной!

Кроме того, она добавила, если человек получил первую дозу и через пол года заболела коронавирусом, то, скорее всего, у него будет такой же риск, как у непривитого.