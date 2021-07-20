Почему нельзя пропускать вторую дозу COVID-вакцины: результаты эксперимента

Именно вторая доза вакцины против коронавируса вызывает мощный иммунный ответ, обеспечивающий широкую противовирусную защиту. Это подтвердил масштабный и детальный анализ антител, сигнальных белков и отдельных иммунных клеток.

Исследование проводила команда из Стэнфордского университета. Ученые хотели определить, какая именно вакцина Pfizer действует на иммунный ответ.

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Дело в том, что РНК-вакцины вводятся людям впервые. И ученые не имеют ни малейшего представления о том, как именно они обеспечивают такую мощную защиту.

Чтобы это выяснить, ученые проанализировали образцы крови привитых людей и подсчитали следующие показатели:

количество выработанных антител,

уровни иммунных сигнальных белков,

экспрессию каждого гена в геноме 242 479 отдельных иммунных клеток.

Антитела легко измерить, однако иммунная система намного сложнее. Кроме того, антитела сами по себе не могут изобразить сложность и потенциальный диапазон защиты,

– пояснил автор работы Бали Пулендран.

Не забудьте сделать вторую прививку

Во время анализа оказалось, что вторая доза вакцины вызвала мощный импульс в той части иммунной системы, которая обеспечивает широкую противовирусную защиту.

Кроме этого, исследователи подтвердили важнейшую роль врожденной иммунной системы в ответ на первую встречу с патогеном.

Во время наблюдений оказалось, что примерно в течение недели, которая необходима адаптивной иммунной системе для активизации, клетки врожденной иммунной системы выполняют критически важные задачи по сдерживанию инфекции, высвобождая сигнальные белки.