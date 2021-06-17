Почему нельзя пропускать завтрак: новые доказательства

Нашли новые доказательства важности утреннего приема пищи. Отсутствие завтрака – неиспользованная возможность получить важные для здоровья витамины и минералы.

Как происходило исследование

В новом исследовании авторы проанализировали данные более 30 тысяч жителей США. Они ставили целью оценить, сколько полезных веществ и энергии получают люди, которые едят завтрак, в сравнении с теми, кто его пропускает. Также они проанализировали общее качество диеты людей.

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Данные для научной работы ученые взяли из ежегодного Национального опроса и исследования здоровья и питания. Ежегодно в нем принимают участие около 5 тысяч человек. Респонденты подробно рассказывают о своем рационе и проходят различные медицинские обследования. Авторы подсчитали количество различных питательных веществ, которые получают участники, сравнив его с нормами, приведенными в американском руководстве по питанию.

Почему нельзя пропускать завтрак

Исследование показало, что люди, которые не завтракают регулярно, получают меньше кальция, витамина С – из фруктов, клетчатки и минералов – из обогащенных злаковых продуктов. Кроме этого, те, кто пропускают завтрак, часто недополучают железо, фолиевую кислоту, витамины B1, B2, B3 и D. Оказалось также, что они получали перечисленные питательные вещества в недостаточном количестве и во время других приемов пищи.

Завтрак – уникальная возможность получить важные микронутриенты, которых содержится мало в блюдах, которые мы едим во время следующих приемов пищи,

– отметили ученые.

У людей, пропускающих завтрак, в целом оказалось более низкое качество диеты. Они ели больше добавленных сахаров, углеводов, жиров. Во многом это было обусловлено тем, что они часто делали перекус между основными приемами пищи.