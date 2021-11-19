Почему нельзя сдерживать чихание и как это правильно делать

Во время чихания вылетает большое количество капель, с этим ничего не поделаешь. Но если все капли приземляются на другого человека — это как минимум неприятно, а как максимум опасно: так передаются бактерии и вирусы.

Куда чихать

Чтобы остановить эти капли, а вместе с ними микробов, нужно прикрыть места, откуда они вылетают, – нос и рот.

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Вот как правильно это сделать:

уйдите или отвернитесь от людей вокруг; прикройте рот и нос салфеткой, чихните у нее; выбросьте салфетку и вымойте руки.

Если салфетки нет и остается выбор: чихнуть в ладонь или локоть, выбирайте локоть. Микробы и слюна все равно разлетятся, но локтями люди реже касаются предметов и других людей, чем ладонями.

После того как высморкаетесь, покашляете или чихнете, вымойте руки или воспользуйтесь санитайзером.

Не сдерживайте чихание

Некоторые люди, когда чихают, зажимают нос рукой, но такая привычка имеет минусы. Чихание помогает очистить нос от раздражителей. Например, в него попала пылинка и человек рефлекторно чихает, чтобы от нее избавиться. Если зажать нос и чихнуть в себя, пылинка так и останется там.

В редких случаях давление, которое появляется, когда воздух не может выйти из зажатого носа, может повредить кровеносные сосуды, а также барабанные перепонки. Известен случай, когда 34-летний мужчина пытался зажать нос, чтобы подавить чихание, и в результате получил травмы глотки.

Если вы в маске – чихайте в нее

Не стоит снимать маску, чтобы чихнуть. Она нужна для того, чтобы задерживать распространение капель, хоть и делает это идеально. Безопаснее всего чихнуть в маску и использовать салфетку как дополнительный слой, чтобы предотвратить передачу микробов. Причем салфетку можно использовать как слой между лицом и маской, и как слой между маской и окружающим миром.