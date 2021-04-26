Важно спать не менее 6 часов

Люди в возрасте от 50 до 60 лет, которые спят меньше чем 6 часов ночью, имеют значительно более высокие риски развития нейродегенеративных заболеваний.

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Детали исследования

Авторы исследования изучили данные о почти 8 тысячах взрослых британцев.

Участники самостоятельно сообщали о продолжительности своего сна шесть раз в период с 1985 по 1988 год, когда их возраст составлял от 35 до 55 лет.

Затем ученые снова задокументировали продолжительность сна участников в период с 2015 по 2016 год (им было от 63 до 86 лет).

Некоторые из участников носили наручные гаджеты, которые помогают обеспечить объективные измерения продолжительности их сна.

Что обнаружили ученые

В течение этого 30-летнего исследования до 2019 года у 521 участника развилась деменция.

Благодаря этой масштабной работе ученые пришли к выводу, что у людей среднего возраста, которые спят меньше 6 часов в сутки, шансы заболеть деменцией растут на 30%.

В частности, ученые заметили, что нет никакой связи между сном продолжительностью больше 8 часов и более низким риском развития болезни Альцгеймера.