Свет во время сна может серьезно навредить вашему здоровью: результаты обширного исследования

Темнота в спальне не только помогает хорошо высыпаться, но и значительно снижает вероятность развития серьезных проблем со здоровьем.

Негативное воздействие света во время сна

Пожилые мужчины и женщины, которые использовали ночники или оставляли включенным телевизор, смартфон или планшет в комнате, с большей вероятностью имели ожирение, высокое кровяное давление и диабет по сравнению с людьми, которые выключали весь свет в ночное время. К такому выводу пришли ученые из Центра циркадной медицины и сна Северо-Западного университета им. Файнберга в Чикаго.

Даже небольшое количество света ночью может оказаться вредным. Со временем свет может вызвать метаболические и сердечные заболевания,

– подчеркивают ученые.

В исследовании приняли участие люди в возрасте от 63 до 84 лет, они носили устройства, измеряющие количество света в их спальнях в течение недели. Оказалось, что менее половины участников спали в течение пяти часов в полной темноте. Другие подвергались воздействию света даже в самые темные пять часов суток – обычно посреди ночного сна.

Значения исследования

Ученые признали, что они не знают, побуждают ли людей спать при свете ожирение, диабет и высокое кровяное давление, или свет приводит к развитию этих заболеваний. Также они подчеркнули, что результаты этой работы добавляются к растущему количеству научных данных, которые показывают важность циркадных часов организма и сна для общего состояния здоровья, особенно среди пожилых людей.

Как избежать негативного воздействия света во время сна