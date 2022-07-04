Свет во время сна может серьезно навредить вашему здоровью: результаты обширного исследования
Источник:Sleep
Темнота в спальне не только помогает хорошо высыпаться, но и значительно снижает вероятность развития серьезных проблем со здоровьем.
Негативное воздействие света во время сна
Пожилые мужчины и женщины, которые использовали ночники или оставляли включенным телевизор, смартфон или планшет в комнате, с большей вероятностью имели ожирение, высокое кровяное давление и диабет по сравнению с людьми, которые выключали весь свет в ночное время. К такому выводу пришли ученые из Центра циркадной медицины и сна Северо-Западного университета им. Файнберга в Чикаго.
Даже небольшое количество света ночью может оказаться вредным. Со временем свет может вызвать метаболические и сердечные заболевания,
– подчеркивают ученые.
В исследовании приняли участие люди в возрасте от 63 до 84 лет, они носили устройства, измеряющие количество света в их спальнях в течение недели. Оказалось, что менее половины участников спали в течение пяти часов в полной темноте. Другие подвергались воздействию света даже в самые темные пять часов суток – обычно посреди ночного сна.
Значения исследования
Ученые признали, что они не знают, побуждают ли людей спать при свете ожирение, диабет и высокое кровяное давление, или свет приводит к развитию этих заболеваний. Также они подчеркнули, что результаты этой работы добавляются к растущему количеству научных данных, которые показывают важность циркадных часов организма и сна для общего состояния здоровья, особенно среди пожилых людей.
Как избежать негативного воздействия света во время сна
- Не включайте свет. Если вам нужно включить свет для безопасности, поставьте неяркий ночник поближе к полу.
- Цвет света важен. Янтарный или красный/оранжевый свет меньше стимулирует мозг. Не используйте белый или синий свет и держите его подальше от кровати.
- Если вы не можете контролировать наружное освещение, используйте шторы или наденьте маску для сна.
- Расположите кровать так, чтобы солнечный утренний свет не падал вам в лицо.