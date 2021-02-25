Белые пятна представляют собой изменение ногтевой пластины, обусловленные появлением зон белого цвета. Научное название белых пятен и линий на ногтях – лейконихия.

Белые пятна могут быть на одном или нескольких ногтях. Также лейконихия есть частичная или тотальная (полностью или почти полностью белый ноготь).

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По словам врача, лейконихия чаще встречается у мальчиков, чем у девочек.

Причины появления белых пятен на ногтях

Самой частой и основной причиной появления белых пятен у детей являются травмы. К примеру, если зажать или ударить ноготь или палец близко к ногтю.

У взрослых частый маникюр, педикюр, покрытие ногтей гелем или акрилом также могут повредить ноготь. Дети, активно исследующие мир, часто также могут зажимать ноготок, тем самым травмируя его. Чаще всего появляются белые точки на нескольких ногтях. Поперечные белые линии на 1-м пальце стопы свидетельствуют о тесной обуви, – написала Юлия Самофал.



Белые пятна на ногтях / Фото: Getty Images

Педиатр добавила, что еще одной причиной становятся инфекции ногтей, такие как грибковая, которые могут вызвать псевдолейконихию. Однако это довольно редко встречается именно в детском возрасте.

При тяжелых системных заболеваниях также могут появляться белые точки и линии на ногтях (почечная недостаточность, цирроз печени, системная красная волчанка, сердечная недостаточность, диабет), а также при системных инфекциях (корь, туберкулез).

Генетическая форма лейконихии может наследоваться и быть в сочетании с другими наследственными заболеваниями (кератодермия).

"Окончательно решить серьезность причины появления белых точек на ногтях у ребенка поможет детский дерматолог и педиатр. Вряд ли у ребенка, который нормально питается и развивается, это является свидетельством серьезных нарушений или недостатка конкретных витаминов", – добавила медик.