В Украине нулевого показателя заболеваемости COVID-19 не будет, ведь уже имеющийся вариант коронавируса не исчезнет. Поведение вируса будет зависеть от того, как будут изменяться его свойства.

Источник: 24 канал

Эпидемиолог Наталья Виноград рассказала, что во время предыдущих пандемий человечество выздоровело, не имея ни вакцин, ни мощных технологий воздействия на возбудитель. Однако он все равно изменил свои свойства.

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Эксперт отметила, что возбудитель должен подстроиться под вариант баланса с людьми. Однако неизвестно, сколько это продлится.

По свидетельству предыдущих пандемий, это занимает минимум 2 – 3 года. Затем вирус приживется и будет с нами,

– предположила она.

Увеличение пациентов, выздоровели

По словам Виноград, рост случаев выздоровления в Украине по сравнению с количеством заражений является совершенно естественным процессом. Она рассказала, что выявленные ранее пациенты долго болеют и потом в какой-то день констатируют их выздоровление.

Как заверила епидемиологиня, учитывая развития эпидпроцесса это очень положительной тенденцией. Это означает, что врачи выдержат заражения новых пациентов, ведь появятся свободные места.

Почему в Хмельницкой области резко возросла заболеваемость

По мнению эксперта, рост количества больных в Хмельницкой области является следствием увеличения обращений граждан за медицинской помощью. В частности, речь идет о так называемом пассивный надзоре, когда есть возможность зафиксировать обращение.

Справка. В Хмельницкой области зафиксировали резкий прирост больных коронавирусом. В течение суток 3 февраля 2021 года зарегистрировали 429 новых заражений, в то время, как 2 февраля не было ни одного больного. Подробнее об этом – читайте здесь.

"Мы же говорим о подтвержденных случаях, а тех, кто болеет, точно гораздо больше", – заявила она.

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Надо вносить изменения в адаптивный карантин

Эксперт заверила, что украинцам следует научиться жить с коронавирусом. Вместе с тем необходимо вернуться к функционированию тех отраслей экономики, без которых невозможно жить.

Мы должны балансировать с реальной эпидемиологической ситуацией, которую умеем оценивать и которую надо отслеживать в динамике,

– заявила она.

По словам Виноград, на территориях, где это допустимо, можно ослабить карантинные мероприятия. Однако люди должны понимать, что отмена запретов не значит, что этим нужно сразу пользоваться, ведь это – риск.

Стоит ли ожидать вакцину в ближайшее время

Эпидемиолог заметила, что сейчас в Украине делают все для того, чтобы получить вакцину. Она добавила, что ни одному государству в мире на сегодняшний день не хватает препаратов и возможностей проведения прививок.

Обратите внимание! В феврале Украина получит 117 тысяч доз вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства. Препарат сразу распределят для вакцинации работников больниц, в которых оказывают помощь пациентам с COVID-19.

Виноград подытожила, что украинцы получат первые вакцины в феврале 2021 года и после этого начнется работа по защите населения.