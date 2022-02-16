Почему нужно спать на левом боку: объяснение гастроэнтерологов

Ученые изучили влияние поз для сна на возникновение ночного гастроэзофагеального рефлюкса и пришли к выводу, что самая безопасная поза – на левом боку.

Что такое гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) широко распространена во всем мире, а в развивающихся странах с каждым годом больных становится все больше. Неприятные симптомы гастроэзофагеального рефлюкса – изжога, икота, рвота, ощущение кислоты во рту, отрыжка кислым, боль – серьезно ухудшают качество жизни и негативно влияют на повседневную деятельность человека.

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Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) возникает из-за регулярного заброса (рефлюкса) кислотного содержимого желудка в пищевод и повреждения нижних отделов пищевода под воздействием соляной кислоты и ферментов. Ученые утверждают, что 80% пациентов с ГЭРБ испытывают такие симптомы именно ночью, и это негативно сказывается на качестве сна.

Сон на левом боку облегчает симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

Целью нового исследования стало изучение влияния поз для сна на возникновение ночного гастроэзофагеального рефлюкса с помощью исследования перистальтики пищевода и мониторинга положения тела.

Согласно этому исследованию, сон на левом боку связан с меньшим воздействием кислоты на пищевод и более быстрым выведением ее из пищевода. В эксперименте принимали участие 57 пациентов с гастроэзофагеальным рефлюксом.

Эксперты обнаружили, что по сравнению с положением на правом боку и положением на спине время воздействия кислоты на левом боку было значительно меньше. Кроме того, время выведения кислоты из пищевода в положении на левом боку был гораздо меньшим по сравнению с положениями на спине и на правом боку (35 секунд против 76 и 90 секунд соответственно).