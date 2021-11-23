Новое исследование антител после вакцинации

Ученые из Университета Вероны отобрали группу из 787 медицинских работников от 21 до 75 лет, которые получили обе дозы вакцины Pfizer-BioNTech.

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Уровни антител добровольцев измеряли до вакцинации, после получения второго компонента, а затем через один, три и шесть месяцев после прививки. Исследователи специально выбрали участников разного пола и почти всех возрастных групп, чтобы получить максимально полные данные об изменении титра антител.

У кого больше всего антител

Средние показатели антител существенно отличались в зависимости от пола и возраста: так, у лиц до 65 лет уровень был вдвое выше, чем у добровольцев старше 65 лет. У женщин антител было больше по сравнению с мужчинами, и самый высокий титр был отмечен у женщин в возрасте до 65 лет.

Авторы исследования предположили, что женщины могут быть лучше защищены от инфекции благодаря высокому уровню эстрогена, который, как известно, усиливает иммунные реакции. Ранее ученые уже неоднократно высказывали предположения, что гормональный фактор может значительно влиять на риск заражения, и даже исследовали эффективность терапии с применением эстрогенов для мужчин с тяжелым COVID-19.

Почему нужна ревакцинация

Главным открытием было то, что через шесть месяцев уровень антител снизился более чем на 50% по сравнению с пиковыми значениями у всех без исключения участников, в том числе самых молодых.

Это не значит, что вакцины являются неэффективными, подчеркнули ученые. Но поскольку нейтрализующий титр антител снижается со временем, в условиях продолжающейся пандемии очень важно введение бустерных доз, которые будут поддерживать адекватный уровень иммунного ответа.

Напомним, что обычно после полной вакцинации против коронавируса организму требуется минимум две недели, чтобы сформировать иммунный ответ. В течение этого времени у человека еще нет защиты, поэтому нужно продолжать соблюдать меры профилактики.