Почему образуются тромбы при COVID-19: объяснение ученых

Биологи доказали, что тромбы в сосудах пациентов с тяжелым течением COVID-19 могут образовываться из-за "ошибки" при сборке антител, которые атакуют белки оболочки коронавируса.

Причина образования тромбов – антитела

Специалисты Редингского университета (Великобритания) обнаружили "дефектность" антител и объяснили таким образом образование тромбов.

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Ранее мы предполагали, что при тяжелом течении COVID-19 активируются тромбоциты. Оказалось, что виной всему дефектные антитела – они соединяются с зараженными клетками сосудов и заставляют их производить сигналы, которые активируют тромбоциты,

– рассказал один из авторов исследования, профессор Джон Гиббинс.

В "тяжелых" пациентов другой набор сахаров на белках вируса

Вследствие активности тромбоцитов у пациентов могут развиться тяжелые нарушения в работе иммунитета, в частности, формироваться тромбы и появляться проблемы с работой сердца и сосудов.

Все эти симптомы угрожают жизни, усиливая риск от COVID-19. Ученые теперь попытаются понять, как это предотвратить.

Новое исследование также объяснило, как появляются проблемы в работе системы свертывания крови.

В частности, ученые изучали структуру антител из плазмы крови пациентов, перенесших COVID-19 в легкой и тяжелой форме, и обнаружили, что в отдельных случаях структура антител заметно отличалась .

. Так, в организме пациентов, перенесших коронавирус в тяжелой форме, эти белковые цепочки покрывал необычный набор сахаров.

Ученые попытались выяснить, как подобные антитела влияют на жизнедеятельность клеток крови, а затем добавляли их в образцы крови здоровых пациентов.

В результате резко увеличивалось количество активированных тромбоцитов, и как результат, вероятность образования тромбов. Зато когда ученые удаляли молекулы сахаров с поверхности антител, этого не происходило.

Теперь задача ученых остановить процесс

Отследив взаимодействие антител, клеток сосудов и тромбоцитов, ученые выяснили, на какие рецепторы и гены действовали ошибочно собранные белковые молекулы.

И теперь они надеются, что результаты их работы помогут создать лекарства, которые защищали бы людей с тяжелой формой COVID-19 от возможного тромбоза.