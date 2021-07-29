Почему образуются тромбы при COVID-19: объяснение ученых
Источник:Blood
Биологи доказали, что тромбы в сосудах пациентов с тяжелым течением COVID-19 могут образовываться из-за "ошибки" при сборке антител, которые атакуют белки оболочки коронавируса.
Причина образования тромбов – антитела
Специалисты Редингского университета (Великобритания) обнаружили "дефектность" антител и объяснили таким образом образование тромбов.
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Ранее мы предполагали, что при тяжелом течении COVID-19 активируются тромбоциты. Оказалось, что виной всему дефектные антитела – они соединяются с зараженными клетками сосудов и заставляют их производить сигналы, которые активируют тромбоциты,
– рассказал один из авторов исследования, профессор Джон Гиббинс.
В "тяжелых" пациентов другой набор сахаров на белках вируса
Все эти симптомы угрожают жизни, усиливая риск от COVID-19. Ученые теперь попытаются понять, как это предотвратить.
Новое исследование также объяснило, как появляются проблемы в работе системы свертывания крови.
- В частности, ученые изучали структуру антител из плазмы крови пациентов, перенесших COVID-19 в легкой и тяжелой форме, и обнаружили, что в отдельных случаях структура антител заметно отличалась.
- Так, в организме пациентов, перенесших коронавирус в тяжелой форме, эти белковые цепочки покрывал необычный набор сахаров.
Ученые попытались выяснить, как подобные антитела влияют на жизнедеятельность клеток крови, а затем добавляли их в образцы крови здоровых пациентов.
В результате резко увеличивалось количество активированных тромбоцитов, и как результат, вероятность образования тромбов. Зато когда ученые удаляли молекулы сахаров с поверхности антител, этого не происходило.
Теперь задача ученых остановить процесс
Отследив взаимодействие антител, клеток сосудов и тромбоцитов, ученые выяснили, на какие рецепторы и гены действовали ошибочно собранные белковые молекулы.
И теперь они надеются, что результаты их работы помогут создать лекарства, которые защищали бы людей с тяжелой формой COVID-19 от возможного тромбоза.