Ученые из Немецкого консорциума рака (DKTK), Мюнхенского технического университета (TUM) и Университетского медицинского центра Геттингена исследуют причины, диагностику и потенциальные методы лечения раковых заболеваний. Их новые выводы могут помочь при принятии терапевтических решений в будущем.

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Как мутирует рак: исследование

Исследовательская группа изучила развитие желчевыводящих путей и рак поджелудочной железы у мышей, заменив нормальные онкогены – PIK3CA и KRAS – мутацией, идентичной мутации рака человека.

Наблюдение за ними в общих клетках-предшественниках внепеченочного желчного протока и поджелудочной железы привело к очень разным результатам. У мышей с мутированным геном PIK3CA развивался преимущественно рак желчных путей, у мышей с KRAS – исключительно рак поджелудочной железы.

Интересно! Это было неожиданно, поскольку оба гена мутируют в обоих типах рака человека.

Что помогли выяснить исследования

Дальнейшие анализы выявили основные генетические процессы, которые показывают чувствительность различных типов тканей к онкогенной трансформации.

Наши результаты являются важным шагом к решению одной из самых больших загадок в онкологии,

– считает автор публикации Кьяра Фалькомат.

Он отметил, что исследования на мышах показали:

как гены сотрудничают для причинения рака в различных органах;

определили "основных игроков", порядок их возникновения во время прогрессирования опухоли;

как молекулярные процессы превращают нормальные клетки в раковые заболевания.

У мышей команда раскрыла поэтапный процесс генетических изменений, которые обусловливают развитие этих типов рака. Некоторые генетические из них чрезмерно активизируют сигнальный путь онкогена PIK3CA, делая его раковыми. Другие – нарушают регуляторы белков, тем сами снижая их способность подавлять прогрессирование рака.

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"Мы показали, что функция онкогена отличается в зависимости от типа ткани и от того, какие другие гены изменены", – отметил профессор Роланд Рад.

Эти выводы имеют важное значение для терапевтических вмешательств. "Концепция того, что множественные генетические взаимодействия, которые являются специфическими для тканей, ведут к прогрессированию рака. Следовательно, ни один ген не может предсказать реакцию рака на определенную терапию", – подчеркнул Саур.