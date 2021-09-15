Независимо от индекса массы тела человека, на результат от похудения влияет микробиота кишечника. А прежде всего темпы роста определенных бактерий и активность генов.

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Исследователи проанализировали данные 105 человек, которые в течение нескольких месяцев участвовали в программе по коррекции образа жизни. В эту программу входили индивидуальные изменения в режиме питания и физической активности по рекомендациям врачей.

Примерно половина участников продемонстрировала стабильную потерю веса и улучшение показателей метаболизма, но у остальных добровольцев не только не изменился вес, но и не улучшились показатели крови.

Почему не все худеют одинаково

Позже оказалось, что результат от похудения зависел от темпов роста бактерий кишечника и активности генов, которые направляют питательные вещества из рациона для их роста.

У добровольцев из второй группы наблюдались сниженные темпы роста бактерий, а также повышенная способность к расщеплению веществ на простые сахара.

Потеря веса может быть очень сложной, когда наши бактерии кишечника замедляют свой рост и одновременно расщепляют пищевые волокна на простые сахара, которые попадают в кровоток раньше, чем микробиота успевает их ферментировать в органические кислоты,

– заявил соавтор исследования Кристиан Динер.

Новые знания ученые планируют применить для разработки инструментов диагностики, которые заранее определяют людей нуждающихся в более радикальных мерах для снижения веса.

Понимая роль конкретных бактерий в сокращении массы тела, авторы планируют разработать пробиотики, которые стимулируют этот процесс.