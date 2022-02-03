Сначала считали, что более легкое течение "Омикрона" вызвано новыми свойствами вируса. Но теперь у ученых есть другая гипотеза.

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Мягкое течение "Омикрона", вероятно, связано с более сильным коллективным иммунитетом, а не со свойствами вируса.

Справка. Вариант "Омикрон" впервые был зафиксирован в Ботсване и Южной Африке в конце ноября 2021 года. По сравнению с более ранними вариантами, доминировавшими в мире, на фоне распространения "Омикрона" начали наблюдаться более низкие уровни госпитализации и смертности среди пациентов.

Это привело к предположениям, что этот штамм вызывает более легкое течение или менее опасный, чем предыдущие варианты.

Людей может защищать коллективный иммунитет

По мнению исследователей, скорее всего, более легкое течение "Омикрона" связано с уровнем иммунитета у инфицированных людей.

К осени 2021 года большинство населения Южной Африки уже вакцинировалось или переболело коронавирусом во время предыдущих волн пандемии. Это предыдущее действие, вероятно, уменьшило тяжесть последующей инфекции.

"Омикрон" не обязательно легче, чем другие варианты

Ученые предупредили, что ситуация в Южной Африке может отличаться от ситуации в других странах – в зависимости от популяции "Омикрон" может развиваться по-разному.

Предстоит новый толчок к вакцинации и ревакцинации тех, кто еще не защищен, потому что "Омикрон" не обязательно мягче по своей природе,

– говорится в сообщении.

Исследователи подчеркнули, что наиболее уязвимые к COVID-19 группы должны получить третью прививку.