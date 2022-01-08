Почему Омикрон так быстро распространяется: ВОЗ назвала несколько факторов

Всемирная организация здравоохранения заявила, что интенсивное распространение Омикрона обусловлено комбинацией факторов. И в этом виноваты не только мутации вируса, но и социальное поведение.

Техническая руководитель ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что людям необходимо подумать о снижении влияния коронавируса и наконец взять его распространение под контроль.

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По словам Керкхове, Омикрон быстро передается между людьми по ряду причин.

Причины быстрого распространения Омикрона:

Во-первых, его мутации позволяют вирусу легче прикрепляться к клеткам человека.

Во-вторых, новый вариант легче избегает иммунного ответа. Это означает, что люди могут инфицироваться несмотря на предыдущую инфекцию или вакцинацию.

Другая причина заключается в том, что мы наблюдаем репликацию Омикрона в верхних дыхательных путях и это отличается от Дельты и других вариантов, включая начальный штамм, который реплицировался в нижних дыхательных путях, в легких,

– добавила Керкхове.

Люди помогают вирусу

По словам представительницы ВОЗ, в дополнение к предыдущим факторам распространение вируса вызвано и тем, что люди стали больше общаться друг с другом, проводить больше времени в помещении зимой и перестали соблюдать физическую дистанцию.

Пандемия еще не закончилась

На прошлой неделе в мире зарегистрировали рекордное количество случаев заражения коронавирусом за все время пандемии – почти 9,5 миллиона. Это на 71 процент больше, чем неделей ранее.

Мы хотим, чтобы люди понимали и чувствовали себя уверенными в том, что они имеют определенный контроль над инфекцией,

– заявила Мария Ван Керкхове.

Она добавила, что предотвращение развития длительных симптомов постковидного синдрома является достаточной причиной, чтобы попытаться предотвратить заражение COVID-19.