Впрочем, так делать не стоит. По крайней мере, от этого предостерегает доктор и практикующий врач общей практики, специалист по изменению поведения Рошан Мохидин.

К слову Даже один дополнительный час сна позволяет резко похудеть: новое исследование

По его словам, ситуация со сном и выспанностью ухудшилась с пандемией коронавируса. Многие работают из дома, поэтому они потеряли привычный режим и ошибочно полагают, что это повод побаловать себя лишним сном.

"Однако телу требуется синхронизация режимов сна", – считает эксперт.

Внимание! Согласно последнему исследованию Thriva, только 29% людей просыпаются утром "свежими" и бодрыми.

Чем вреден долгий сон на выходных

Специалист по сну Стефани Ромишевски также призывала не отлеживаться на выходных, поскольку это "только увековечивает плохие циклы сна".

"Отсыпание в выходные также часто может привести к бессоннице и плохому самочувствию. Если вы заметили, что ждете выходных, чтобы выспаться, такое поведение сформирует определенный шаблон", – утверждала Ромишевски.

Когда мы лежим, нашему мозгу трудно понять, когда именно нам нужно уснуть, поскольку кажется, что вы "дополнительно" выспались, даже если вы легли спать позже и чувствуете себя уставшим,

– добавила она.

Как хорошо высыпаться всегда и не ждать выходных

Для того чтобы хорошо высыпаться, следует за час до сна отказываться от гаджетов, а также выбирать правильную позу.

Кстати Спорный эксперимент: гаджеты на ночь не всегда ухудшают сон

"Сон на боку обычно считается самой здоровой позицией для сна. А вот спать на животе – самое плохое положение. Эта позиция может привести к множеству проблем, таких как напряжение мышц и суставов, скованность, боль в спине и шее", – советует эксперт по сну Нарван Амини.

Также специалисты рекомендуют не употреблять на ночь кофеин и алкоголь.