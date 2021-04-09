Почему организму трудно восстановиться после COVID-19: нашли причину
Ученые выяснили причину медленного и сложного выздоровления после тяжелого течения коронавирусной инфекции. Оказалось, SARS-CoV-2 запускает в клетках легких активацию системы комплемента.
Источник:PURDUE UNIVERSITY
Что такое система комплемента
SARS-CoV-2 запускает в клетках легких активацию системы комплемента. В течение последних нескольких лет ученые выяснили, что система комплемента – это совокупность определенных белков, вырабатывающихся печенью для борьбы с патогенами, которые передаются через кровь.
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Новые эксперименты с образцами клеток легких удивили ученых. Оказалось, что система комплемента запускается в альвеолах.
Мы наблюдали, что SARS-CoV-2 вызывает в них беспрецедентную экспрессию активированной системы комплемента. Это оказалось совсем неожиданным, поскольку мы не думали об активации этой системы внутри клеток легких,
– объяснила соавтор работы Маджид Каземян.
Что показали эксперименты
Система комплемента, которая происходит в печени и кровотоке, защищает хозяина от инфекций, вызываемых бактериями, вирусами и грибками. В условиях инфицирования SARS-CoV-2 она обращается против него и способствует воспалению тканей.
Новая стратегия лечения COVID-19
Открытие означает, что активация системы комплемента происходит внутри эпителиальных клеток легких, то есть локально.
Это понимание объясняет причину отсутствия эффективности лечения, которое нацелено на систему комплемента вне клеток и кровотока. Теперь ученые намерены протестировать новые стратегии терапии.
Вероятно, следует рассмотреть возможность использования ингибиторов транскрипции гена комплемента или активировать белки системы комплемента, которые будут действовать внутриклеточно.
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