Ученые выяснили причину медленного и сложного выздоровления после тяжелого течения коронавирусной инфекции. Оказалось, SARS-CoV-2 запускает в клетках легких активацию системы комплемента.

Что такое система комплемента

SARS-CoV-2 запускает в клетках легких активацию системы комплемента. В течение последних нескольких лет ученые выяснили, что система комплемента – это совокупность определенных белков, вырабатывающихся печенью для борьбы с патогенами, которые передаются через кровь.

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Новые эксперименты с образцами клеток легких удивили ученых. Оказалось, что система комплемента запускается в альвеолах.

Мы наблюдали, что SARS-CoV-2 вызывает в них беспрецедентную экспрессию активированной системы комплемента. Это оказалось совсем неожиданным, поскольку мы не думали об активации этой системы внутри клеток легких,

– объяснила соавтор работы Маджид Каземян.

Что показали эксперименты

Система комплемента, которая происходит в печени и кровотоке, защищает хозяина от инфекций, вызываемых бактериями, вирусами и грибками. В условиях инфицирования SARS-CoV-2 она обращается против него и способствует воспалению тканей.

Новая стратегия лечения COVID-19

Открытие означает, что активация системы комплемента происходит внутри эпителиальных клеток легких, то есть локально.

Это понимание объясняет причину отсутствия эффективности лечения, которое нацелено на систему комплемента вне клеток и кровотока. Теперь ученые намерены протестировать новые стратегии терапии.

Вероятно, следует рассмотреть возможность использования ингибиторов транскрипции гена комплемента или активировать белки системы комплемента, которые будут действовать внутриклеточно.