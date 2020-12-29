Информация о циркуляции коронавируса COVID-19, которой владели люди весной и осенью 2020 года, была разной. Зато сейчас уже можно говорить об определенном опыте – как мировом, так и украинском.

Когда в Украине в марте вводили жесткий карантин, все видели, что происходило в странах Европы. Об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко говорил в интервью для Bihus.info.

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Он подчеркнул, что тогда Украина не была готова к количеству случаев COVID-19, которое регистрировали, например, в Италии. Мол, 5 – 6 тысяч больных в то время приводили к коллапсу системы.

"То есть экстренная медицинская помощь не могла приезжать там к больным. Поэтому и был введен у нас в Украине карантин", – отметил главный санитарный врач.

Во-первых, чтобы вирус не распространялся. Во-вторых, чтобы было время посмотреть и правильно подготовить систему здравоохранения,

– подчеркнул Ляшко.

По его словам, в начале весны для больных коронавирусом были готовы лишь 12 тысяч коек в больницах. Зато сейчас уже можно говорить о 60 тысяч, из них 50% с кислородом.

"Не все госпитализированные нуждаются в кислородной терапии. 28 тысяч у нас сейчас на койках, есть 15 тысяч свободных с кислородом. То есть можно сказать, что в кислородной терапии нуждаются 50 – 60%", – подытожил Ляшко.

Заметим, что команда Bihus.info записывала интервью с Виктором Ляшко в конце ноября. Однако опубликовали его только 27 декабря. По словам автора, оно не потеряло актуальности.

Обратите внимание, что жесткий локдаун в Украине введут с 8 по 24 января. Какие ограничения будут действовать в течение этого периода – читайте здесь.



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