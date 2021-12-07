Впрочем, пандемия еще не завершилась. Более того, вирус продолжает мутировать.

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То, что пандемия не закончилась после года вакцинации – показывает новый штамм Омикрон.

По словам директора Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски, сейчас во всем мире ввели более 8 миллиардов доз. В общем, это самая большая кампания вакцинации в истории.

"В эту среду (8 декабря – 24 канал (выполняется год с момента введения первых вакцин против COVID-19). Год назад мы все надеялись, что к настоящему времени вакцины помогут всем нам выбраться из длинного темного туннеля пандемии", – заявила она.

И все же, как показывает вариант Омикрон, пандемия еще не закончилась,

– добавила Валенски.

Как побороть пандемию? В настоящее время наиболее эффективным способом предотвратить тяжелое течение COVID-19 остается вакцинация. Чтобы победить вирус, нужно прививать как можно больше людей во всем мире. Вместе с тем распределение препаратов до сих пор остается неравномерным для каждой страны.



Почему нужно вакцинироваться против коронавируса / Инфографика 24 канала

Что известно о штамме Омикрон

В самом деле, не так много. Штамм коронавируса Омикрон быстро распространяется в Южной Африке. В ВОЗ отметили, что каждый день больных становится вдвое больше.

Новый вариант уже перекинулся на Европу и другие континенты. В Украине его пока не зафиксировали.

В ВОЗ ранее отметили, что меры, которые использовали для противодействия Дельты, должны оставаться основой для борьбы с пандемией коронавируса, в частности с новым вариантом Омикрон.

Стоит знать: кто чаще заражается штаммом Омикрон – видео 24 канала