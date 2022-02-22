Почему поиск счастья делает нас несчастными и что с этим делать

Счастье – одна из самых важных целей в жизни. Во время пандемии оно было самым популярным словом в Google. Но вот почему стремление к счастью может быть вредным.

Чем вреден поиск счастья

Активное стремление к счастью может усилить желание искать удовольствия за счет других (разрыв дружбы, потому что вам невесело), общества (быстрая езда может сделать вас счастливым, но это ставит под угрозу жизни людей или окружающей среды.

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Это можно назвать эгоцентризмом, а он, кроме того, что делает другим плохо, также делает людей, стремящихся к счастью, более одинокими, потому что никто не хочет строить отношения с такими людьми. Сосредотачиваясь на том, чтобы сделать себя счастливыми, мы забываем об основном принципе счастья, который заключается в том, чтобы искать истинное счастье вне себя.

Люди, которые являются самыми счастливыми (это установлено по результатам тестов), сообщают о хорошей социальной поддержке (которую они дают и получают), живут содержательной жизнью, которая позволяет вносить вклад в общество (прилагать усилия для развития навыков, которые хорошо служат другим), почувствовать большое количество положительных эмоций, которые часто возникают во время общения с другими людьми. Это ирония целенаправленного стремления к счастью. Сосредоточение на себе и желание быть счастливее уменьшает наши шансы испытать счастье.

Это может заставить нас осознать, что мы несчастны. Идея о том, что мы должны его искать, может усиливать как ощущение отсутствия счастья в нашей жизни. Чем больше мы возвеличиваем поиск счастья, тем больше вероятность того, что мы не будем довольны нашей нынешней жизнью. Что еще хуже, чем более мы отчаянны в поисках счастья, тем больше вероятность, что у нас возникнет депрессия.

Как улучшать свое состояние

Если мы слишком узко сосредоточимся на стремлении к счастью, мы рискуем забыть о благополучии, которое глубже, чем простой гедонизм, и охватывает связи с людьми, жизненные цели, ощущение выполненной задачи и собственного достоинства.

Вот пять способов улучшить свое самочувствие: