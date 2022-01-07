Почему появляются новые штаммы коронавируса

В ВОЗ рассказали о причине появления новых штаммов COVID-19. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что причиной тому является низкий уровень вакцинации.

Частично в появлении новых вариантов коронавируса виноваты сами люди. В ВОЗ подчеркнули, что пандемия не закончится, пока человечество не выработает коллективный иммунитет к вирусу.

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Альфа, Бета, Дельта, Гамма и Омикрон показывают, что частично из-за низкого уровня вакцинации мы создали идеальные условия для появления вариантов вируса,

– отметили в ВОЗ.

Не стоит преуменьшать опасность штамма Омикрон

Все варианты коронавируса приводят к госпитализации и летальным исходам. Несмотря на то, что Омикрон кажется не таким опасным, как Дельта, к нему следует относиться с осторожностью.

Хотя Омикрон кажется менее тяжелым по сравнению с Дельтой, особенно у вакцинированных, это не означает, что его следует относить к категории "легких". Как и предыдущие варианты, Омикрон госпитализирует и убивает людей,

– отметили в ВОЗ.

Больницы все равно переполнены, что приводит к предотвращению смертности не только от COVID-19, но и от других заболеваний и травм из-за случаев, когда пациенты не могут получить своевременную помощь.

В организации в очередной раз отметили необходимость равномерного распределения вакцин. Ведь пока одни страны прививают граждан "бустер за бустером", миллиарды граждан других государств еще незащищены.

За прошедшую неделю в мире зарегистрировали 9 520 488 новых случаев COVID-19 – это самый высокий показатель с начала пандемии. Тем временем среднее количество еженедельных смертей снизилось – 41 178 против 44 680.