Почему цистит может повторяться
Цистит считается рецидивирующим, когда повторяется чаще двух раз в пол года или чаще трех раз в год. Чаще всего явных причин, почему воспаление повторяется раз за разом, нет.
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Ученые выделяют несколько факторов, из-за которых цистит может возвращаться:
- Секс. Значение имеет частота половых контактов и количество сексуальных партнеров – чем больше, тем выше риск заболеть.
- Некоторые контрацептивы, например спермициды или диафрагма.
- Первая инфекция мочевыводящих путей, которая произошла в возрасте 15 лет или раньше.
- Изменения уровня гормонов. Влагалище, мочевой пузырь и уретра реагируют на эстроген. После менопаузы его уровень в организме снижается, а ткани этих органов становятся тоньше.
- Проблемы с мочевым пузырем или почками, например камни в них.
Как уменьшить вероятность цистита после секса
Симптомы цистита появляются примерно в течение дня после секса. Все потому, что из области ануса или из грязных рук бактерии проникают в уретру. Иногда во время секса может произойти небольшое травмирование уретры, из-за чего начинают размножаться бактерии. Чаще всего так происходит, когда влагалище во время секса сухое.
Вот что можно сделать, чтобы снизить вероятность развития цистита после секса:
- Помыться перед сексом.
- Использовать смазку во время секса.
- Сходить в туалет после секса, чтобы опорожнить мочевой пузырь.
- Не применять спермициды и диафрагму для контрацепции.
- Пить больше жидкости.
- Выпить антибиотик в течение двух часов после полового акта.
Также цистит, который повторяется, лечат коротким (обычно трехдневным) курсом антибиотиков после каждого эпизода или же длительным курсом низких доз антибиотиков.