Почему цистит может повторяться

Цистит считается рецидивирующим, когда повторяется чаще двух раз в пол года или чаще трех раз в год. Чаще всего явных причин, почему воспаление повторяется раз за разом, нет.

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Ученые выделяют несколько факторов, из-за которых цистит может возвращаться:

Секс. Значение имеет частота половых контактов и количество сексуальных партнеров – чем больше, тем выше риск заболеть.

Некоторые контрацептивы, например спермициды или диафрагма.

Первая инфекция мочевыводящих путей, которая произошла в возрасте 15 лет или раньше.

Изменения уровня гормонов. Влагалище, мочевой пузырь и уретра реагируют на эстроген. После менопаузы его уровень в организме снижается, а ткани этих органов становятся тоньше.

Проблемы с мочевым пузырем или почками, например камни в них.

Как уменьшить вероятность цистита после секса

Симптомы цистита появляются примерно в течение дня после секса. Все потому, что из области ануса или из грязных рук бактерии проникают в уретру. Иногда во время секса может произойти небольшое травмирование уретры, из-за чего начинают размножаться бактерии. Чаще всего так происходит, когда влагалище во время секса сухое.

Вот что можно сделать, чтобы снизить вероятность развития цистита после секса:

Помыться перед сексом.

Использовать смазку во время секса.

Сходить в туалет после секса, чтобы опорожнить мочевой пузырь.

Не применять спермициды и диафрагму для контрацепции.

Пить больше жидкости.

Выпить антибиотик в течение двух часов после полового акта.

Также цистит, который повторяется, лечат коротким (обычно трехдневным) курсом антибиотиков после каждого эпизода или же длительным курсом низких доз антибиотиков.