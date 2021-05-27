Ученые из Франкфуртского университета имени Гете и Университета Гельмгольца Ульма считают, что нашли причину образования тромбов. По их мнению, проблема заключается в аденовирусных векторах, которые оба производителя используют для транспортировки S-белка вируса в организм человека.

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В чем суть новой гипотезы:

По мнению одного из исследователей Рольфа Маршалека, через конкретные аденовирусные векторы спаечный белок попадает непосредственно в ядро здоровой клетки, а не в цитозольные жидкости, где коронавирус обычно производит белки.

Поэтому якобы части спаечного белка расщепляются и создают мутации, которые не могут связаться с клеточной мембраной и вызвать иммунизацию.

Зато мутантные версии белка вызывают образование тромбов примерно у одного человека из 100 тысяч.

Ошибку можно исправить

Ученый заметил, что если его теория верна, то это действительно легко исправить – разработчики вакцин могут изменить секвенирование спаечного белка и предотвратить его расщепление.

Между тем другие специалисты отмечают, что версия Маршалека является лишь одной из многих гипотез связи вакцины с тромбозом.

К примеру, украинский ученый Семен Есилевский предположил, что дело не в самих вакцинах, а в коронавирусе SARS-CoV-2. По его мнению, любая вакцина, основанная на S-белке коронавируса будет повышать риск тромбозов лишь потому, что это, вероятно, специфическое свойство взаимодействия S-белка с иммунной системой.