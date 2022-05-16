Чтобы узнать точную причину, следует обратиться к терапевту: он проведет опрос, обследование и при необходимости направит на консультацию к сомнологу.
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Почему вредно слишком много спать
Здоровый сон в течение 7 – 9 часов в сутки полезен организму, а чрезмерный – вреден. Исследования подтверждают, что есть связь между очень длинным сном и нехваткой энергии. Кроме того, если человек спит очень много, у него снижается работоспособность, возникают проблемы с памятью, тревога, постоянная дневная сонливость.
Возможные последствия долгого сна
- болезни сердца – слишком продолжительный сон увеличивает риск сердечных заболеваний;
- лишний вес – поскольку человек дольше спит, он меньше двигается и сжигает меньше калорий;
- сахарный диабет. Непосредственно диабет и долгий сон не связаны, но если человек спит больше, чем нужно, он ведет малоподвижный образ жизни и может прибавить в весе – а это уже вызывает риск развития диабета;
- проблемы с концентрацией – из-за чрезмерного сна труднее выполнять простые повседневные задания. Если человек много спит, но при этом часто просыпается, то он не получает достаточного количества сна, необходимого для восстановления нервных клеток мозга;
- депрессия. Она бывает и причиной, и следствием. То есть, депрессия может заставить человека спать дольше, но более длительный сон может закрепить депрессивное состояние человека;
- головные боли. Если люди, у которых часто болит голова, спят очень много, приступы боли будут ощущаться сильнее. Исследователи считают, что это происходит из-за чрезмерного сна, который запускает определенные нейротрансмиттеры в головном мозге.
Почему постоянно хочется спать
Некоторые причины повышенной сонливости:
- психологические – стресс, депрессия, беспокойство;
- физические – железодефицитная анемия, пониженная активность щитовидной железы, апноэ во сне, побочные эффекты лекарств и некоторых пищевых добавок;
- образ жизни – чрезмерное употребление алкоголя и кофеина, ночные рабочие смены.
Иногда дополнительный сон нужен, чтобы восполнить силы: например, можно выделить время для сна днем, если у человека длинная рабочая смена или он сильно устал. Но если дополнительные часы сна не делают вас бодрее, нужно проконсультироваться с терапевтом: врач определит причину сонливости и назначит лечение, а если проблема со сном – направит к сомнологу.