Почему постоянно хочется спать

Человеку постоянно может хотеться спать из-за стресса, усталости, хронических заболеваний или приема некоторых лекарств, например антидепрессантов.

Чтобы узнать точную причину, следует обратиться к терапевту: он проведет опрос, обследование и при необходимости направит на консультацию к сомнологу.

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