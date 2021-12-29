Почему повышается уровень ферритина в крови

Ферритин – это белок, содержащий железо. Если анализ показывает, что уровень ферритина выше нормы, это может являться признаком многих болезней.

Почему поднимается уровень ферритина

Высокий уровень ферритина может являться признаком болезни печени, ревматоидного артрита, гипертиреоза, злоупотребления алкоголем или частых переливаний крови. Некоторые виды рака и коронавирусная инфекция могут повышать уровень ферритина в крови.

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Повышенный уровень ферритина может указывать на порфирии – это группа заболеваний, что приводит к дефициту ферментов, которые влияют на нервную систему и кожу. Также ферритин повышается при лейкемии, лимфоме Ходжкина, употреблении большого количества добавок железа и гемохроматозе – наследственном заболевании, при котором организм усваивает много железа из пищи. Это расстройство может привести к циррозу, болезням сердца и диабету.

Однако только по анализу на ферритин нельзя установить диагноз. Чтобы выяснить, в чем причина изменений в анализах крови, следует обратиться к терапевту. Он проведет обследование и при необходимости назначит лечение.

Когда назначают анализ на ферритин

Чтобы определить, почему у человека высокий уровень ферритина в крови, терапевт назначает анализы. Например, на сывороточное железо, общую железосвязывающую способность сыворотки, средний объем эритроцитов.

Анализ крови на ферритин используют для проверки уровня железа, который необходим для выработки красных кровяных телец. Это помогает врачу узнать, есть ли в организме пациента необходимое количество железа.

Нормы ферритина в крови: