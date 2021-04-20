Большинство молодежи думает, что сексуальная жизнь бурлит в промежутке между старшими классами и лет до 35, максимум 40. Затем в постели исключительно спят. Но это совсем не так.

С возрастом наши тела меняются: часто появляется лишний вес, мышцы теряют тонус, а кожа эластичность. Некоторые пожилые люди испытывают из-за этого дискомфорт.

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Преимущества секса для пожилых

Источник: AMJ

Несмотря ни на что многие пожилые пары получают больше удовольствия от своей сексуальной жизни, чем молодые. После 45 лет женщины испытывают оргазмы даже чаще, чем до 35 лет. Некоторые узнают, что такое оргазм, впервые в 40 или 50 лет.

Исследование, в котором участвовали 806 пожилых женщин в возрасте в среднем 67 лет, показало:

60% участниц были довольны своей сексуальной жизнью;

процент сексуально удовлетворенных женщин увеличивался с возрастом;

половина женщин старше 80 лет почти всегда сообщали о сексуальном удовлетворении.

Как улучшить секс пожилым женщинам

Улучшить сексуальную жизнь пожилых людей помогают секс-игрушки. Некоторые врачи даже выписывают их для лечения симптомов менопаузы. Они улучшают сон и уменьшают приливы (внезапные приступы жара и повышенного потоотделения).

Вибраторы полезны при некоторых заболеваниях влагалища, а также при снижении сексуальных ощущений, низком либидо или неспособности насладиться оргазмом. Вагинальные шарики тренируют мышцы тазового дна и помогают бороться с недержанием мочи. Есть женщины, которые благодаря игрушкам испытывают свой первый оргазм в 70 лет!

Как улучшить секс пожилым мужчинам

Для мужчин тоже есть много полезных приспособлений, например эрекционные кольца. Они позволяют дольше поддерживать эрекцию, а также задерживают эякуляцию. Добиться эрекции помогают специальные мужские вибраторы. С ними же можно ощутить оргазм без эрекции: вибрация стимулирует нервы полового члена и усиливает сигналы, которые посылает в мозг.