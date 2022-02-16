Почему пожилым людям также нужен секс

Секс – не только для молодежи: пожилые люди тоже получают большое удовольствие от любовных отношений. И они оказывают положительное влияние на их здоровье.

Но многие теряют эту важную часть жизни с возрастом и не говорят о сексуальных проблемах со своим партнером или врачом.

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Польза секса для пожилых людей

Это следует обсудить. По словам экспертов, здоровая половая жизнь приносит пожилым людям много пользы. Секс связан со здоровьем сердца, а также с общим психическим и физическим здоровьем.

Например, во время секса организм выделяет много полезных биохимических веществ, к ним относятся прастерон, гормон, помогающий с когнитивной функцией, и окситоцин, другой гормон, играющий роль в социальных связях, симпатии и близости.

Эксперты подчеркнули, что секс может стать лучшим с возрастом.

Например, мужчины могут лучше контролировать свою эякуляцию, когда становятся старше. А женщины не беспокоятся о беременности после менопаузы, поэтому они чувствуют себя свободнее,

– отметили ученые.

Проблемы с сексом в пожилом возрасте и пути решения

Но, к сожалению, и для мужчин, и для женщин изменения в физическом здоровье, такие как сахарный диабет или сердечные заболевания могут ограничить желание или способность заниматься сексом. Активность уменьшается с возрастом, но интерес и желание нет, как для мужчин, так и для женщин.

По словам ученых, изменения, вызванные менопаузой и андропаузой, также могут повлиять на сексуальную жизнь пожилых мужчин и женщин. Для женщин сухость влагалища является большой проблемой. У мужчин это эректильная дисфункция.

К счастью, современная медицина добилась успехов, которые могут помочь с этими проблемами. Заместительная гормональная терапия может помочь женщинам с физическими симптомами менопаузы, которые мешают сексу, а мужчины имеют виагру и другие препараты для эректильной дисфункции.