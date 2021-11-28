Новый штамм коронавируса во Всемирной организации здравоохранения назвали Омикроном. После штамма Лямбда должен идти Ню (nu), далее – Кси (xi), но их пропустили, когда выбирали название для нового варианта COVID-19.
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Почему буквы пропустили
В ведомстве объяснили это тем, что штамм Ню очень созвучен со словом "новый" на разных языках, поэтому его легко спутать.
А Кси не использовали, потому что это обычная и распространенная фамилия в Китае.
Передовая практика агентства для обозначения болезней предлагает избегать нанесения оскорблений любому человеку, культурным, социальным, национальным, региональным, профессиональным или этническим группам,
– заявили в ВОЗ.
Следует заметить, что буквы при названии вариантов коронавируса пропустили впервые.
Какие есть еще штаммы? Альфа, Бета, Гамма, Дельта и Омикрон – варианты COVID-19, которые сейчас вызывают опасения.
Другие, такие как Лямбда, Каппа и Мю, имеют или когда-то получили менее серьезное обозначение "интересный вариант".
Что известно о новом штамме Омикрон
- Первый подтвержденный случай заражения новым штаммом зарегистрировали в Бельгии на прошлой неделе.
- Похоже, что вариант Омикрон имеет множество мутаций в белке коронавируса, что может повлиять на то, насколько легко он распространяется среди людей.
- ВОЗ заявила, что предварительные данные "свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения", по сравнению с другими вариантами, которые вызывают беспокойство.
- Но ученые все еще изучают, что именно означают генетические изменения, чтобы узнать, является ли вариант более передаваемым или опасным. Пока нет никаких признаков того, что вариант вызывает более тяжелое заболевание.